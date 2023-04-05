Готовятся скорее к уходу, – полковник ВСУ о вырытых россиянами окопах и траншеях в Крыму

Российские оккупанты активно роют систему траншей и окопов по всему побережью в Крыму. В этом практически нет никакого военного смысла.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, после уничтожения Крымского моста эти траншеи практически никак не понадобятся на полуострове.

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Сейчас оккупантам нужно думать, как правильно выходить из Крыма в случае уничтожения моста. Они могут заранее начать выводить войска с помощью паромов или через "сухопутный коридор" на Донбасс или Ростов. А небольшая часть войск останется на полуострове для прикрытия.

Оптимальный вариант, если военные будут принимать решения. Но там есть политики, которые могут вынудить войска остаться. Тогда начнется паника. Они будут думать, как добраться до Тамани. Есть три "железобетонных способа" – кролем, брассом или по-собачьи,

– объяснил Свитан.

Что Россия будет делать с находящимися в Крыму войсками

Как отметил Свитан, если вывод действительно начнется во время успешного контрнаступления ВСУ, то уходить также будут группировки из Херсонской и Запорожской областей. Эти все подразделения могут пойти в сторону Ростова или усилить воюющую в Донецкой области группировку.

Этого точно нельзя позволить. Нужно как можно сильнее разгромить вражеские подразделения.

Уничтожение Крымского моста должно быть в паре с нашим продвижением и отсечением значительно российских войск. Идти нужно не с Орехового на Мелитополь. А даже из Угледара на Мариуполь или Новоазовск,

– считает Свитан.

Зачем россияне роют окопы в Крыму – мнение Свитана: смотрите видео

Сами окопы в Крыму мало чем помогут, когда будет уничтожен Крымский мост. Они просто позволят отсрочить неизбежное поражение на полуострове и замедлят движение украинских войск.

Сами укрепления могут "жить" определенное время. Но это просто оттягивает конец. Не неделя, а две недели пойдет украинским войскам на уничтожение таких объектов,

– подчеркнул Свитан.

Россияне роют окопы в Крыму: коротко