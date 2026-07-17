Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Силы обороны делают все возможное, чтобы пребывание оккупантов в Крыму было невозможным.

Как может выглядеть освобождение Крыма?

По словам Свитана, первый этап этой операции ознаменовался намерением завоевать превосходство в воздухе. Силы обороны активно уничтожали и продолжают выбивать российские зенитные ракетные комплексы. Второй этап – создание проблем с логистикой, почему работают различные подразделения.

Сейчас можно говорить о третьем этапе операции – уничтожении военных объектов противника в Крыму. Силы обороны вполне способны создать такие условия, при которых российские оккупанты не смогут находиться на полуострове.

Силы обороны освобождают Крым от российского военного присутствия. Уничтожаются ЗРК и локаторы. Существуют механизмы, которые позволят вывести россиян из Крыма. Просто это дело времени. Наземная операция была бы более эффективной на определенных направлениях, но тогда будут очень большие потери среди личного состава. Нам нужно свести их к нулю,

– отметил Свитан.

Какова ситуация в Крыму: смотрите видео 24 Канала