Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Сили оборони роблять все можливе, аби перебування в Криму для окупантів було неможливим.

Яким може бути звільнення Криму?

За словами Світана, перший етап цієї операції відзначився наміром завоювати перевагу в повітрі. Сили оборони посилено знищували та продовжують вибивати російські зенітні ракетні комплекси. Другий етап – створення проблем з логістикою, над чим працюють різні підрозділи.

Зараз можна говорити про третій етап операції – знищення військових об'єктів ворога в Криму. Сили оборони цілком здатні створити такі умови, за яких російські окупанти не зможуть перебувати на півострові.

Сили оборони звільняють Крим від російської військової присутності. Знищуються ЗРК та локатори. Є механізми, які дадуть можливість винести росіян з Криму. Просто це справа часу. Наземна операція була б ефективнішою на певних напрямках, але тоді будуть дуже великі втрати серед особового складу. Нам треба це мінімізувати до нуля,

– зазначив Світан.

Яка ситуація в Криму: дивіться відео 24 Каналу