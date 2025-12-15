В Купянске 40 активных раций оккупантов и я бы не хотел оказаться на их месте, – Трегубов
- В Купянске продолжается операция по освобождению от российских захватчиков, осложненная присутствием гражданских.
- Около 40 активных раций указывают на 100-200 заблокированных российских военных, а логистические маршруты заблокированы Силами обороны.
В Купянске продолжается операция по освобождению города от российских захватчиков. Однако ее значительно усложняет присутствие гражданских на оккупированных территориях.
Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов, пишет 24 Канал.
Какая ситуация в Купянске сейчас?
По состоянию на 15 декабря в Купянске Харьковской области продолжается операция по уничтожению российских подразделений, которые остаются заблокированными в черте города.
По словам Трегубова, сложность операции обусловлена тактикой противника. Российская армия использует мирных жителей, в частности детей как "живой щит". Именно поэтому украинские силы "идут осторожно", чтобы избежать жертв среди гражданских и минимизировать потери среди военных. Силы обороны избегают массированных ударов в городской застройке и стараются не наносить лишних разрушений.
Военный отметил, что несмотря на блокирование российских подразделений, "выдавливание" врага из города происходит осторожно и постепенно. Часть оккупантов сместилась с окраин города ближе к центру Купянска. Впрочем, общая ситуация принципиально не изменилась – общий контроль над ситуацией остается за украинскими силами.
По оценкам разведки, по состоянию на конец прошлой недели в Купянске фиксировали около 40 активных вражеских раций. Трегубов уточнил, что одна рация обычно используется 3 – 4 военными, соответственно это может свидетельствовать о пребывании в городе ориентировочно от 100 до 200 заблокированных российских военных. В то же время вражеское командование пока не имеет возможности помочь заблокированным подразделениям – ни подкреплением, ни обеспечением, поскольку все логистические маршруты противника успешно заблокированы Силами обороны.
Как командование россиян реагирует на провал в Купянске?
Агенты "Атеш" из числа офицеров группировки войск "Центр" сообщают, что из-за невыполнения начальником Герасимовым "ключевых задач", которые стоят перед ВС России в Купянске и на Покровско-Мирноградской агломерации, в генштабе россиян начался настоящий хаос и "серьезное давление сверху".
По словам агентов, вернувшись из рабочих командировок, российские офицеры увидели в кабинетах главного военного управления хаос. Генералы открыто обсуждают "жесткий разнос", который им устроило руководство страны.
Из-за этого давления генштаб России отправляет в штурмы "большие волны" солдат несмотря на рекордные потери армии в последнее время.