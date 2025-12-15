В Купянске 40 активных раций оккупантов и я бы не хотел оказаться на их месте, – Трегубов

В Купянске продолжается операция по освобождению города от российских захватчиков. Однако ее значительно усложняет присутствие гражданских на оккупированных территориях.

Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов, пишет 24 Канал.

Какая ситуация в Купянске сейчас?

По состоянию на 15 декабря в Купянске Харьковской области продолжается операция по уничтожению российских подразделений, которые остаются заблокированными в черте города.

По словам Трегубова, сложность операции обусловлена тактикой противника. Российская армия использует мирных жителей, в частности детей как "живой щит". Именно поэтому украинские силы "идут осторожно", чтобы избежать жертв среди гражданских и минимизировать потери среди военных. Силы обороны избегают массированных ударов в городской застройке и стараются не наносить лишних разрушений.

Военный отметил, что несмотря на блокирование российских подразделений, "выдавливание" врага из города происходит осторожно и постепенно. Часть оккупантов сместилась с окраин города ближе к центру Купянска. Впрочем, общая ситуация принципиально не изменилась – общий контроль над ситуацией остается за украинскими силами.

По оценкам разведки, по состоянию на конец прошлой недели в Купянске фиксировали около 40 активных вражеских раций. Трегубов уточнил, что одна рация обычно используется 3 – 4 военными, соответственно это может свидетельствовать о пребывании в городе ориентировочно от 100 до 200 заблокированных российских военных. В то же время вражеское командование пока не имеет возможности помочь заблокированным подразделениям – ни подкреплением, ни обеспечением, поскольку все логистические маршруты противника успешно заблокированы Силами обороны.

Как командование россиян реагирует на провал в Купянске?