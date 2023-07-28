Одно из самых пострадавших сел, которое расположено в приграничье со страной-агрессором, – Уды в Золочевской общине. С начала полномасштабного вторжения, по словам корреспондентки 24 Канала Анна Черненко, село почти на 80% стерто с лица земли и в нем не осталось ни одного жителя.

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Купянск страдает от авиаударов врага

Однако оккупанты продолжают чуть ли не каждый день наносить удары по деревне Уды. И, к сожалению, таких обезлюдненных из-за обстрелов россиян населенных пунктов в Харьковской области много.

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В последнее время обостряется ситуация и на Купянском направлении, где оккупанты усилили свои авиаудары. Об этом на пресс-конференции 28 июля рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он заверил, что ситуация в Купянске остается контролируемой, а украинские позиции – крепкими.

В то же время Синегубов отметил, что враг несколько снизил темп своих наступательных действий на этом направлении.

Это связано с тем, что он понес достаточно серьезные потери живой силы, а также вооружения и военной техники. Сейчас враг производит ротации, пополнение. Это свидетельствует о том, что он намерен возобновить именно наступательные, штурмовые действия на Купянском направлении,

– подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Он рассказал, что месяц назад вблизи Купянска несколько увеличилась зона обстрелов. Однако украинские силы свои позиции не потеряли.

"Если будет опасность, будем принимать решение об эвакуации, в частности, и из Купянска. Пока в этом потребности нет", – отметил Синегубов.

Также он отметил, что на Купянском направлении враг усилил авиаудары по позициям наших военных с целью прорвать оборону. Однако успехов у него не было.

"А последнюю неделю враг сконцентрировал свои авиаудары еще и на Волчанском направлении – по мирному населению, частным домам. А вблизи Купянска он нанес авиаудар управляемой авиабомбой", – отметил глава Харьковской ОВА.

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Оккупанты бьют по гражданскому населению

Кроме того, по сообщению Генштаба, в течение последней недели усилились обстрелы на границе с Луганщиной в районе села Чернещина Боровского района Харьковской области.

Ситуация на направлении Боровой сейчас опасное, потому что здесь участились обстрелы врага, который перешел к массированным штурмовым действиям. Он не сосредотачивается на обороне своих позиций, а идет на штурм. С этой целью он привлекает другие войска, другое вооружение. Поэтому, к сожалению, враг бьет и по гражданскому населению, пытаясь сломить его дух и украинских военных,

– объяснил Олег Синегубов.

Он добавил, что оккупанты постоянно несут потери, остаются на тех позициях, где они сейчас есть, и успехов не имеют.

Что известно об обстреле в Купянском районе