В полку "Ахиллес" рассказали, как отличается тактика россиян на разных участках Купянщины

Купянский отрезок не является однообразным в своей обороне, тактика действий противника разная. На направлении к Кругляковке россиянам в 2024 году удалось разрезать группировку СОУ на две части, закрепиться на левом берегу реки Оскол. За это враг заплатил высокую цену, потерял 225 единиц бронетехники и понес огромные потери живой силы.

Об этом в эфире 24 Канала отметил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что впоследствии враг пытался расширить этот клин до населенного пункта Загризово вниз по течению, до Колесниковки вверх по течению.

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Как действует враг и какие задачи перед собой ставит?

Расширить клин для оккупантов было принципиально важно, потому что чем он шире, тем больше у них возможности продвинуть к передней линии боестолкновения свою прицепную артиллерию, подвезти группы операторов FPV-дронов, взять под огневой контроль правобережную Купянщину, в частности Купянск левобережный и Купянск-Узловой.

Последние два месяца у противника нет успехов, он блокирован СОУ. Несмотря на многочисленные ударно-штурмовые действия, а за последние 2,5 недели враг стал еще активнее, достичь целей на поле боя ему не удается.

В районах населенных пунктов Колесниковка и Загрызово россияне блокированы,

– рассказал Федоренко.

Относительно Купянска левобережного и Купянска-Узлового, противник от своего командования получал задание еще до 1 ноября 2024 года заскочить туда и завладеть этим районом. Враг неоднократно отправлял бронетехнику, были постоянные обстрелы артиллерии, беспилотных систем, авиации.

К сожалению, как отметил Федоренко, вражеская авиация – это беспощадная боевая мощь, которая имеет возможность разрушать украинские села и города, буквально стирать их. Однако за последние 8 дней украинские защитники отбили там пять механизированных штурмов противника с привлечением танков и БМП (от 4 до 7 машин). 80% этой техники удалось уничтожить. БМП перевозят штурмовую пехоту, это так называемое такси войны.

"Враг был остановлен во время этих штурмов дистанционно на подходе к нашим позициям, пехота противника, которая рассредоточилась по посадкам и населенным пунктам, была обнаружена и уничтожена", – заверил командир 429 полка.

Какая сейчас ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Какая цель россиян провалилась?

В районе Двуречной, а это выше по течению, ситуация сейчас максимально сложная, потому что противник, используя свой основной ресурс войны – живую силу, перебросил с левого на правый берег значительное количество бойцов. Они смогли занять правобережный плацдарм.

Однако враг не смог навести понтонные переправы. Это важно для россиян для налаживания логистики, эвакуации структурных подразделений, затягивания техники, артиллерии,

– объяснил Федоренко.

Планам врага не суждено было воплотиться благодаря упорной работе СОУ и в частности донатам украинцев, которые продолжают помогать украинской армии. Сейчас на этом участке фронта идут интенсивные боевые действия.

На некоторых отрезках враг уже блокирован, его удалось подвинуть с принципиально важных для СОУ позиций, господствующих высот, и надежно там закрепиться. Сейчас россияне, несмотря на то, что они проводят обратные ударно-штурмовые действия, успеха не имеют.