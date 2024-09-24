Тогда россияне будут двигаться дальше на Покровск: Жданов назвал ключевой город для обороны ВСУ

Россияне пока прекратили активные действия на определенных участках Покровского направления и сосредоточили внимание на его южном фланге. Именно там может сложиться угрожающая ситуация.

Такое мнение высказал 24 Каналу военный эксперт Олег Жданов, подчеркнув, что враг сейчас определил ключевой город, оборону которого пытается сломать. Также несмотря на то, что Покровск остается основной целью противника, он, по данным британской разведки, замедлил свои продвижения в его сторону.

К теме Россияне окружают Угледар и подступают под Курахово: как изменилась линия фронта за неделю

Город может оказаться в полуокружении

Генштаб Украины, по мнению Жданова, сейчас "перекроил" Покровское и Кураховское направления. Теперь южный фланг Покровского передан в состав Кураховского.

В северной и центральной частях Покровского направления ВСУ помогает сама природа – географические особенности местности – сдерживать наступление противника,

– отметил он.

Речь идет о таких населенных пунктах как Воздвиженка, Новогродовка, за Гродовкой начинаются господствующие высоты, на которых могут расположиться украинские силы.

На этом участке Покровского направления в течение нескольких суток линия фронта остается без изменений. Однако противник сосредоточил усилия на южном фланге, который теперь называется "Кураховское направление",

– пояснил военный эксперт.

Ситуация, по его словам, может быть непредсказуемой, потому что россияне через северный фланг Кураховского направления пытаются обойти Селидово с севера.

Там может быть ловушка, ведь тогда город окажется в полуокружении. Если россияне сломают оборону Селидово, то дальше будут двигаться на Покровск,

– подчеркнул он.

Селидово на сегодня является ключевым городом на этом участке фронта и последним более-менее крупным опорным пунктом украинской обороны на пути к Покровску. Далее россияне будут продвигаться с меньшими усилиями и, возможно, с большей скоростью.

Поэтому для нас очень важно удержать этот город, чтобы не допустить прорыва нашей обороны,

– подчеркнул Олег Жданов.

Обратите внимание! Как отметил офицер 15-й БрОП НГУ Александр Рясный, россияне ведут активные штурмовые действия, пытаясь захватить Селидово с флангов, а именно через Украинск, Гродовку. Так они планируют "перекрыть логистику" и взять город под огневой контроль. В то же время, по его словам, Селидово находится полностью под контролем украинских сил и противника в городе нет.

Ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте