Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, подчеркнув, что на Курщине украинские войска обороняются и защищаются, не дают врагу развить стремительный успех, наносят удары дистанционно дронами и HIMARS по позициям российских войск.

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То, что сейчас происходит на Курщине – прогнозируемо

Мусиенко отметил, что ситуация, которая сейчас развернулась в Курской области – является вполне ожидаемой. Украина и ее Силы обороны к этому готовились. По его словам, цель курской операции как раз в том и заключается, чтобы враг шел в контрнаступление, потому что таким образом Россия будет тратить еще больше своих ресурсов.

Институт изучения войны это подтверждает, что российской армии сейчас не хватает тех средств и сил, которые есть в наличии, чтобы осуществлять мощные контратаки. Говоря о наступательных действиях, можно сказать, что Россия будет еще больше нести человеческих потерь, а это значит, что ей нужно будет постоянно подпитывать контингент российских военных на Курщине,

– озвучил Мусиенко.

России придется снимать с фронта больше сил

Дальнейшая ситуация в Курской области будет зависеть от того, каким образом будет действовать Россия: или пойдет в более масштабное наступление и будет пытаться вытеснить украинские войска, или будут меньшие попытки атак для получения тактического преимущества.

В любом случае, по словам Мусиенко, это означает, что российскому командованию нужно будет увеличивать свою группировку в Курской области.

"На Курщине были сконцентрированы определенные силы, но очень много среди них оказалось неподготовленных солдатов срочной службы, которые сдавались в плен или отступали. Институт изучения войны посчитал, что украинский контингент там может составлять до 20 тысяч военных, значит российский – 60 тысяч. 1 к 3. России нужно будет больше сил снимать с фронта, но она неохотно это делает", – заметил Мусиенко.

Чтобы была возможность осуществлять контрнаступление Россия начала перебрасывать в Курскую область опытные военные подразделения, в частности 51-го полка и 106-й дивизии ВДВ.

Институт изучения войны сообщил, что российские войска продолжали контратаковать по всему украинскому выступлению в Курской области 12 сентября, но достигли лишь незначительных успехов. Вероятно из-за продолжения украинских наступательных операций и оборонительных контратак.