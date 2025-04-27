На фоне заявлений России: Зеленский рассказал о боях на Курском и Белгородском направлениях

Украинские защитники продолжают держать оборону на всех направлениях фронта. Не останавливаются бои и на территории России. Несмотря на заявления врага ВСУ сохраняют там свои позиции.

На многих направлениях ситуация остается сложной. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Бои на территории России продолжаются

Президент Украины получил отчет от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. С начала суток 27 апреля украинские военные отбили почти 70 российских штурмов. Напряженной ситуация остается на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях.

Я благодарен каждой бригаде, всем нашим воинам, которые защищают украинские позиции и демонстрируют столь необходимую Украине стойкость,

– отметил Зеленский.

Он также добавил, что воины Вооруженных Сил Украины продолжают активную оборону на территории определенных районов Курской и Белгородской областей. Ранее россияне заявляли, что ВСУ покинули Курскую область и отошли, но это не является правдой.

На Курском направлении, по данным Генштаба, сегодня произошло пять боевых столкновений с врагом. Российская армия атакует позиции с авиационного и артиллерийского вооружения. С начала суток враги сбросили там две КАБ и осуществили 140 артобстрелов.

Военное командование отмечает за результативные боевые действия 3 бригаду оперативного назначения Национальной гвардии Украины, которая действует на Покровском направлении, и 59 отдельную штурмовую бригаду Сил беспилотных систем. Также профессиональную боевую работу за сутки показали бойцы 225 и 425 отдельных штурмовых полков, 47 отдельной механизированной бригады и 95 отдельной десантно-штурмовой бригады.

По оперативной информации, сегодня на Лиманском направлении агрессор совершил 13 атак в районах населенных пунктов Надежда, Новое, Редкодуб, Колодязи, Ямполовка.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили 9 попыток врага продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Андреевки, Курдюмовки и в направлениях Майского, Ступочок, Белой Горы, еще четыре атаки продолжаются.

На Покровском направлении сейчас происходит 6 боестолкновений. С начала суток враг 22 раза атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Котлиное, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка, Багатырь и в направлении Алексеевки. Константиновка и Зирка оказались под ударом вражеских КАБов.

Нужно более ощутимое давление на Россию, чтобы дать больше возможностей реальной дипломатии. Спасибо всем в мире, кто с Украиной,

– написал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает защищать свою независимость и землю в боях в то время, когда Россия сознательно игнорирует предложение США о полном и безусловном прекращении огня.