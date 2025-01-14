Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что в ВСУ не стоит задача держать территории на Курщине.

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Бои на Курщине

Свитан отметил, что основной задачей на Курском является уничтожение врага, на всех позициях, самых удобных. Это основная задача любой армии, обороняющейся – уничтожение армии агрессора. У россиян на этом направлении большие потери, потому что наши войска не привязаны к местности, ее не надо охранять и оборонять.

Тогда идут большие цифры по уничтожению врага. Тогда россиянам приходится наступать везде, где приходится. Во время наступления в несколько раз больше потерь, чем во время обороны. Мы этим пользуемся. Войска КНДР на этом направлении также реально себя показывают,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Проблемы войск КНДР

По словам военного эксперта, группировки войск КНДР можно легко вычислить среди врага. В основном они двигают малыми группами – по 30 солдат КНДР или до роты. Наши ССО минусуют их десятками. Скорее всего, стоит задача нашим разведчикам, нашим ССО, нашим полкам ГУР уничтожение именно войск КНДР.

"Должна быть видеофиксация этого и взятие в плен их. Некоторые из них уже дают показания. Есть информация и о том, что их готовы обменивать напрямую через Ким Чен Ына. Это сейчас большая проблема и для Москвы, и для Пхеньяна. Надо решать вопрос, что уже появилось в информационном потоке", – отметил летчик-инструктор.