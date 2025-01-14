Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що в ЗСУ не стоїть завдання тримати території на Курщині.

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Бої на Курщині

Світан зазначив, що основним завданням на Курському є знищення ворога, на всіх позиціях, найзручніших. Це основне завдання будь-якої армії, що обороняється – знищення армії агресора. У росіян на цьому напрямку великі втрати, бо наші війська не прив'язані до місцевості, її не треба охороняти й обороняти.

Тоді йдуть великі цифри зі знищення ворога. Тоді росіянам доводиться наступати всюди, де доводиться. Під час наступу в кілька разів більше втрат, ніж під час оборони. Ми цим користуємось. Війська КНДР на цьому напрямку також реально себе показують,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Проблеми військ КНДР

За словами військового експерта, угруповання військ КНДР можна легко вирахувати серед ворога. В основному вони рухають малими групами – по 30 солдат КНДР або до роти. Наші ССО мінусують їх десятками. Швидше за все, стоїть завдання нашим розвідникам, нашим ССО, нашим полкам ГУР знищення саме військ КНДР.

"Має бути відеофіксація цього та взяття в полон їх. Деякі з них уже дають показання. Є інформація й про те, що їх готові обмінювати напряму через Кім Чен Ина. Це зараз велика проблема й для Москви, й для Пхеньяна. Треба вирішувати питання, що вже з'явилось в інформаційному потоці", – наголосив льотчик-інструктор.