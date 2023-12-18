Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Владислав Селезнев, добавив, что группировкой российских войск "Днепр" руководит генерал Михаил Теплинский. Для него вопрос обороны очень важен.
Читайте также Россияне давят в Марьинке и в сторону Ивановского: как за неделю изменилась карта фронта
Какую тактику может использовать враг
Российский командир, вероятно, постарается создать мощную и разветвленную сеть инженерно-фортификационных сооружений на левобережье. Сейчас время работает не в пользу Украины, однако у нас все-таки есть определенные ресурсы для того, чтобы не позволить врагу реализовать свою тактику.
Победу одерживает та сторона, у которой больше ресурсов. Поэтому нужно просчитывать все вызовы и действовать в соответствии с теми средствами, которыми мы обладаем.
Мы можем жить в иллюзорном мире, но война – дело рациональное. Если есть ресурсы, то наступаем. Если не хватает, заходим в стратегическую оборону. А для того, чтобы усилить оборонительные позиции – строим фортификации,
– подчеркнул Владислав Селезнев.
Следовательно уместен акцент именно на создании таких оборонительных рубежей. Они будут защищать наших воинов от вражеской авиации и артиллерии. Также будут замедлять продвижение врага даже там, где у него есть преимущество в живой силе, бронетехнике или артиллерии.
Ситуация на левобережье Херсонщины: что известно
- Украинские военные создали плацдарм на левом берегу Херсона. Он позволит более свободно действовать в ближних тыловых районах на западном берегу. Как отмечают аналитики Института изучения войны, плацдарм должен помочь ВСУ безопасно перенаправить силы для продолжения операций.
- В ССО сообщили об успешном уничтожении вражеской системы "Солнцепек" на левобережье Херсона. С нее россияне неоднократно наносили удары по позициям Сил обороны в районе Крынок. Видео попадания опубликовали украинские защитники.
- О ситуации в Херсонской области спрашивали у Владимира Путина во время так называемой "прямой линии". Он подтвердил существование плацдарма и назвал его размеры. По словам диктатора, говорится о 1200 метрах в длину и 300 метрах в ширину. Бегство оттуда оккупантов он объяснил якобы "сохранением жизни военных".