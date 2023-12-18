Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Владислав Селезньов, додавши, що угрупованням російських військ "Днєпр" керує генерал Міхаіл Теплінський. Для нього питання оборони дуже важливе.

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Яку тактику може використати ворог

Російський командир, ймовірно, намагатиметься створити потужну та розгалужену мережу інженерно-фортифікаційних споруд на лівобережжі. Наразі час працює не на користь України, однак у нас все-таки є певні ресурси для того, щоб не дозволити ворогу реалізувати свою тактику.

Перемогу здобуває та сторона, яка має більше ресурсів. Тому треба прораховувати всі виклики й діяти відповідно до тих засобів, якими ми володіємо.

Ми можемо жити в ілюзорному світі, але війна – справа раціональна. Якщо маємо ресурси, то наступаємо. Якщо бракує, то заходимо в стратегічну оборону. А для того, щоб посилити оборонні позиції – будуємо фортифікації,

– підкреслив Владислав Селезньов.

Відтак доречним є акцент саме на створенні таких оборонних рубежів. Вони захищатимуть наших воїнів від ворожої авіації та артилерії. Також будуть сповільнювати просування ворога навіть там, де він має перевагу у живій силі, бронетехніці чи артилерії.

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