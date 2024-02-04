Российские штурмовые группы продолжают выполнять пешие задачи, без применения бронетехники. Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Это вызывает чрезвычайное недовольство среди оккупантов, потому что они понимают, что таким образом они идут фактически на верную погибель. Потому что возвращается от штурмовой группы фактически 20 – 30% личного состава. Группы они используют в количестве до взвода и пытаются их рассредоточивать по разным направлениям", – объяснила она.

Интенсивность штурмов

Наталья Гуменюк отметила, что интенсивность боевых штурмов имела определенные колебания. В частности, три дня на неделе была зафиксирована интенсивность более 10 штурмов в сутки. В другие дни было менее семи штурмов в сутки.

За прошедшие боевые сутки зафиксировали пять штурмов, в частности, один ночной, а четыре – днем. Это говорит о том, что врагу становится сложнее формировать группы для штурма.

Это говорит о том, что все сложнее оккупантам формировать группы для штурма. Потому что они используют как единственный аргумент, что якобы у наших на левом берегу техники нет, поэтому должны идти пешие на пеших для того, чтобы сэкономить пока технику. Потому что верят в нас, что она у нас тоже появится,

– сказала спикер.

Уничтожение потенциала врага

На левом берегу Днепра в Херсонской и Запорожской областях сейчас фиксируют 70 тысяч захватчиков. Начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины сообщила, что пока образование дополнительных группировок на этом направлении не наблюдается.

Видим, что все чаще они используют войско и для пополнения сил восточного направления. То есть они понимают, что этот потенциал им придется распределять не только на Юг, а и поддерживать восточное направление ближе к Авдеевке и дальше на Восток,

– подчеркнула Гуменюк.

Это достаточно большая группировка, которая снаряжена вооружением и техникой. Поэтому работа Сил обороны будет планироваться прежде всего с использованием дальнобойного оружия, чтобы уничтожить потенциал врага, который он может подтянуть на линию боевого соприкосновения.

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