По словам начальницы группы планирования батальона БпЛА Mara 66 ОМБр Елены, россияне в разы уменьшают использование дронов и теряют мотивацию воевать. Об этом она рассказала во время прямого эфира в АрмияТѴ.
Смотрите также "Не ели три недели": оккупанты сдаются в плен из-за голода на Лиманском направлении
Почему россияне настолько деморализованы?
На Лиманском направлении в результате постоянных атак БпЛА на вражеские позиции, оккупанты не хотят воевать и теряют любую мотивацию.
В прошлом году была изменена тактика. Мы начали просто уничтожать позиции российских пилотов и выбивать все их укрытия, блиндажи, логистические маршруты,
– заявила Елена.
Военная отметила, что самой большой слабой стороной российских военных является отсутствие мотивации. Она рассказала, что оккупанты даже писали на дощечках "прекратите сюда пускать FPV, нам трудно бегать туда-сюда".
Табличка, которую сделали россияне / скриншот с видео, предоставленного бойцами 66 ОМБр
Оккупанты также начали маскировать собственную артиллерию ветвями, в частности гаубицы Д-30, однако украинские военные находят и уничтожают их.
По словам Елены, измененная тактика работает прекрасно. ВСУ "отрезают" передний край оккупантов, оставляя их без еды, воды и боеприпасов.
Что еще известно о ситуации на Лиманском направлении?
Пехотинец "Студент" из 66-й ОМБр провел на позициях под Лиманом 63 дня, причем половину времени – с ранением. После выхода с позиций и лечения боец продолжает службу в бригаде, однако уже на другой должности.
На Лиманском направлении россияне используют пехоту как "живой радар" для выявления украинских позиций, а дроны являются главной угрозой для украинской логистики.
Российские оккупанты на Лиманщине самостоятельно подожгли свою технику, чтобы избежать уничтожения украинскими дронами.