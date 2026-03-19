По словам начальницы группы планирования батальона БпЛА Mara 66 ОМБр Елены, россияне в разы уменьшают использование дронов и теряют мотивацию воевать. Об этом она рассказала во время прямого эфира в АрмияТѴ.

Почему россияне настолько деморализованы?

На Лиманском направлении в результате постоянных атак БпЛА на вражеские позиции, оккупанты не хотят воевать и теряют любую мотивацию.

В прошлом году была изменена тактика. Мы начали просто уничтожать позиции российских пилотов и выбивать все их укрытия, блиндажи, логистические маршруты,

– заявила Елена.

Военная отметила, что самой большой слабой стороной российских военных является отсутствие мотивации. Она рассказала, что оккупанты даже писали на дощечках "прекратите сюда пускать FPV, нам трудно бегать туда-сюда".



Табличка, которую сделали россияне / скриншот с видео, предоставленного бойцами 66 ОМБр

Оккупанты также начали маскировать собственную артиллерию ветвями, в частности гаубицы Д-30, однако украинские военные находят и уничтожают их.

По словам Елены, измененная тактика работает прекрасно. ВСУ "отрезают" передний край оккупантов, оставляя их без еды, воды и боеприпасов.

Что еще известно о ситуации на Лиманском направлении?