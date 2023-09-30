В то же время, накануне аналитики отмечали ослабление российского давления на этом направлении. Военный эксперт Владислав Селезнев сказал 24 Каналу, не планируют ли россияне масштабных наступательных кампаний на этом участке фронта.

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Затишье перед бурей

Двое суток назад начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш заявил о том, что ситуация на этом участке фронта динамична. Затем украинский Генштаб сообщал, что там все тихо и спокойно.

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Впрочем, россияне привлекли на Лимано-Купянское направление подразделения 25-й армии. Она недавно создана на территории России и не полностью укомплектована. Личный состав укомплектован на уровне 80%, а вооружением и военной техникой – на уровне 50%.

Такое войско… Но оно уже прибыло на это направление. Сейчас оккупанты проводят мероприятия по разминированию собственных минных полей и подтягивают к линии боевого столкновения бронетехнику.

– сказал военный эксперт.

Обычно такие действия проводятся перед масштабным наступлением. Возможно, то, что мы слышим от Генштаба ВСУ по поводу затишья на этом участке фронта, это попытка врага ввести нас в заблуждение.

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Впереди бурные события

Селезнев подчеркнул, что никогда просто так не подтягивают бронетехнику на первую линию обороны. Обычно это делается перед подготовкой к масштабному наступлению.

Украинский Генштаб внимательно отслеживает ситуацию и наготове в случае необходимости привлечь необходимые ресурсы, чтобы помешать врагу продвигаться в сторону реки Оскол.

"Вряд ли первая декада октября будет спокойной, потому что враг имеет ресурсы. Около 400 тысяч российских солдат находится на территории Украины. Впереди нас ждут бурные события, связанные с российским контрнаступлением", – добавил военный эксперт.

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