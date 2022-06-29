Лисичанск может превратиться в могильник для российских оккупантов, – военный эксперт

Если в Лисичанске начнутся уличные бои, то они могут превратиться в настоящую катастрофу для оккупантов. Город способен стать большим могильником для россиян.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. Он сообщил, что сейчас вблизи города продолжаются боевые действия. Российские захватчики пытаются продвинуться в сторону местного нефтеперерабатывающего завода и хотят взять под контроль трассу Лисичанск – Бахмут.

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Снегирев отмечает, что не нужно паниковать из-за ситуации, которая сложилась вблизи Лисичанска. Географически город расположен выше, чем все соседние города и деревни. Это позволяет Вооруженным Силам Украины держать под огневым контролем ближайшие населенные пункты с помощью ствольной артиллерии.

Не стоит забывать, что россияне сконцентрировали на территории Луганской области огромное количество живой силы и техники – по разным оценкам, от 50 до 60 батальонно-тактических групп. Общая численность БТГр, которую оккупанты привлекли на войне против Украины – около 106 – 110. Против такого количества нелегко бороться.

Можно говорить, что на определенном участке фронта коэффициент преимущества россиян в живой силе от 1 до 7 – от 1 до 10. Они используют тактику продавления украинской обороны с помощью живой силы,

– отметил Дмитрий Снегирев.

Если в Лисичанске начнутся уличные бои, то российская оккупационная армия может понести колоссальные потери. К примеру, после боев в Северодонецке захватчики вывели из Луганской области 76-ю десантно-штурмовую дивизию, которую считают одной из лучших. У одной из других дивизий вообще потери были до 60% в живой силе.

Потери мобилизованных и боевиков из Донецка и Луганска вообще никто не считает. Известно, что только в Первомайске в больнице лежало около 900 военных, из них 300 – погибли из-за некачественной медицинской помощи.

Именно поэтому возможный штурм Лисичанска может превратиться для российских оккупантов в большие проблемы.

Есть все основания полагать, что Лисичанск может превратиться в могильник для вооруженных сил России,

– подчеркнул Дмитрий Снегирев.

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