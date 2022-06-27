Ситуация в Лисичанске сверхтяжелая: людей призвали немедленно эвакуироваться

Местные власти призвали жителей Лисичанска немедленно эвакуироваться. Ситуация сейчас в городе сверхтяжелая.

Сейчас в Лисичанском обществе находиться очень опасно, поэтому покинуть дом нужно немедленно. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 27 июня.

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Из Лисичанска нужно срочно эвакуироваться

Уважаемые жители Лисичанского городского территориального общества и их родные! В связи с существованием реальной угрозы жизни и здоровью призываем срочно к эвакуации! Ситуация в городе сверхтрудная!

– подчеркивает Сергей Гайдай.

Глава Луганской ОВА просит поберечься и позаботиться о своих родных, а самое главное – детях. Он уверяет, что в безопасных районах о жизни местных обязательно позаботятся.

"Будьте уверены, о вас позаботятся в городах эвакуации на территории Украины", – пишет глава ОВА.

Для того чтобы договориться об эвакуации из Луганщины, существуют специальные номера телефонов. Звонить следует на следующие контакты:

(050) 208 92 23;

(095) 513 80 91;

(050) 986 42 10;

(066) 464 22 83.

Ситуация в Луганском и Донецком направлениях: Генштаб

На Донецком направлении россияне пытаются блокировать Лисичанск с юга. Также они обстреливают районы Волчеяровки, Лоскутовки и Верхнекаменки. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе Лисичанска. Продолжаются бои у Волчеяровки. Вблизи Верхнекаменки ВСУ нанесли врагу значительные потери, поэтому он вынужден был отойти.

На Краматорском направлении враг активных действий не проводил, но обстрелял из артиллерии районы Райгородки и Маякова.

На Бахмутском направлении россияне атаковали позиции украинских войск возле Спирного, Берестового, Белогоровки, Клинового и Зайцевого, Покровского. В то же время ВСУ удалось обезвредить ДРГ вблизи Спирного и Яковлевки, а также отразить штурм в направлении Клинового. Наши воины остановили пришествие в районах Берестового и Вершины.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики обстреляли позиции ВСУ. Также они нанесли авиаудары возле Красногоровки, Веселого, Угледара, Шевченко, Причистовки, Марьинки и Павловки. Ракетному удару подверглась Авдеевка. Вблизи Марьинки ВСУ подавили вражеское наступление.

Обратите внимание – оперативная информация от Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на утро 27 июня: видео