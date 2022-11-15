Часами обстрелы, а затем штурм, – Гайдай рассказал о стратегии оккупантов на Востоке

Оккупанты продолжают неудачные попытки штурмовать позиции ВСУ в Луганской области. Они часами обстреливают украинцев из артиллерии, а затем бросают взводы в штурм.

Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Ранее сообщалось о том, что ВСУ освободили село Макеевка в Луганской области.

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Россияне стараются постоянно идти в штурм

Гайдай отметил, что не совсем понятно на что рассчитывают оккупанты в Луганской области, возможно на усталость ВСУ. Постоянно можно наблюдать одну и ту же ситуацию, как мобилизованные постоянно подвозятся на это направление. Сначала часами проходят артиллерийские обстрелы, а затем 20 – 30 солдат, до взвода, бросают в штурм.

Оккупанты погибают, снова обстрелы потом и снова штурм. Они реально идут по собственным трупам, и это не красивое высказывание, это так происходит на самом деле. Иногда не забирают и раненых,

– заметил глава Луганской ОВА.

Он добавил, что те, кто был на Луганском направлении, просто поражены количеством трупов российских свежемобилизованных россиян. Оккупанты же никогда не поднимут свое оружие против командиров. Лучше, когда рабы будут гибнуть, но, как бараны, будут идти вперед.

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Десантники из Херсона

По его словам, на Луганское направление обязательно россияне будут перебрасывать еще резервы. Однако важнее проследить, куда они перебросят десантников из Херсона. Наши войска все увидят, если их сосредоточат в одном месте, оккупантам невыгодно разбивать это подразделение на несколько направлений.

"Все-таки еще много мобилизованных, поэтому я уверен, что определенное время их будут подбрасывать в Луганскую область. Как воины, они никакие. Однако их реально очень много, поэтому продвигаться вперед удается медленно", – подчеркнул Гайдай.

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