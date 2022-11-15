Бои там ожесточенные, но линия фронта близится к нашим городам, – Гайдай о ситуации на Луганщине
В Луганской области продолжаются ожесточенные и тяжелые бои. Врагу удалось подготовиться к ним, укрепив оборону и подтянув резервы.
Линия фронта постепенно продвигается
Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, россияне построили оборонительные сооружения и обкопались. Кроме того, они получили усиление – хоть и заключенными, которых вербовал Пригожин, и мобилизованными.
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Оккупантов очень много. Несмотря на то, что большинство из них не имеют соответствующих знаний и навыков, они несут смертельную опасность. Большое количество этих солдат не дает украинским подразделениям продвигаться быстро, а сложности добавляет и то, что оккупанты заминировали территорию полностью.
Однако, как отметил Гайдай, в пабликах оккупированных россиянами крупных городов уже начинают писать, что местные жители слышат звуки боев. В частности, речь идет о Рубежном и Кременной. Это указывает на то, что ВСУ, хоть и медленно, но приближается к этим населенным пунктам.
Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео
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- Хотя бои в Луганской области очень сложные, украинские военные все равно освобождают территорию. Так, официально деоккупировано уже 12 населенных пунктов региона.
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