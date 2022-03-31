Ситуация в Луганской области может ухудшиться, людей просят не откладывать эвакуацию

В Луганской области продолжаются непрерывные обстрелы городов из авиации и артиллерии. Людей организованно вывозят в безопасные города в Украине и помогают с жильем и едой.

Ситуация в области может ухудшиться

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай отметил, что в ближайшее время ситуация в области может ухудшиться еще больше, поэтому людей просят не откладывать эвакуацию.

Внимание Более 800 переселенцев из Донбасса отправились поездом во Львов

У нас остается непростая ситуация. Российские войска не продвинулись. Они будут стараться все силы бросить на Луганское и Донецкое направление. Для того чтобы выйти на географические границы и отчитаться, что "все задачи выполнены",

– рассказал Сергей Гайдай.

Из некоторых районов эвакуация уже невозможна

Гайдай также добавил, что российским военным все равно на детей, на пожилых людей, на врачей, на роддома, на всех наплевать.

Поэтому, к сожалению, обстрелы будут учащаться,

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

Не затягивать с эвакуацией попросили, потому что из некоторых районов Рубежного и Попасной эвакуация уже невозможна – российские военные просто расстреливают все машины.

Сергей Гайдай попросил всех сообщать властям, в каких укрытиях находятся пожилые люди, маломобильные и другие. Сообщать друг другу об эвакуации и вывозить людей.

Обратите внимание: Оккупанты завозят чеченцев в Луганскую область, – председатель ОВА Гайдай – смотреть видео