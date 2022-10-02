Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он добавил, что захватчики шокированы скоростью наступления ВСУ.

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Буряты неудачно покурили возле Сватово

Гайдай рассказал, что в Нижней Дуванке 2 октября с бурятами случилась беда.

Сегодня в Нижней Дуванке возле Сватово буряты разлетелись, и кусками висят сейчас на деревьях. Что-то они снова курили не там, где нужно. Или там, где нужно. Бог его знает,

– заметил председатель ОВА.

Он добавил, что захватчики имеют панические настроения из-за скорости наступления украинских военных.

"Но все равно это очень тяжелая работа Вооруженных Сил Украины. Не дается все достаточно легко. Все равно сопротивление идет, и сопротивление немаленькое. И, к сожалению, цена достаточно дорогая, потому что до сих пор гибнут наши защитники", – напомнил глава ОВА.

Гайдай отметил, что, несмотря на сложности, наши бойцы шаг за шагом продвигаются. Он надеется, что скоро защитники смогут поднять украинские флаги в первых населенных пунктах Луганской области и поснимать российские тряпки.

"Все к этому идет. Держим кулаки, и не просто держим, а еще и помогаем им при первой необходимости. Все, в чем они нуждаются, предоставляем обязательно", – подытожил глава ОВА.

Любопытно! В британской разведке рассказали, что российская армия также могла понести колоссальные потери при попытке покинуть Лиман. Для этого захватчики использовали единственную дорогу, которую они по состоянию на 1 октября еще контролировали. Город защищали недоукомплектованные подразделения из Западного и Центрального военных округов. В окружение попали примерно 5 – 5,5 тысяч захватчиков.

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