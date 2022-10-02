Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він додав, що загарбники шоковані швидкістю наступу ЗСУ.

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Буряти невдало покурили біля Сватового

Гайдай розповів, що у Нижній Дуванці 2 жовтня з бурятами трапилася халепа.

Сьогодні в Нижній Дуванці, біля Сватового, буряти розлетілися, і шматками висять зараз на деревах. Щось вони знову там палили не там, де треба. Чи там, де треба. Бог його знає,

– зауважив голова ОВА.

Він додав, що загарбники мають панічні настрої через швидкість наступу українських військових.

"Але все одно це дуже важка робота Збройних Сил України. Не дається все достатньо легко. Все одно опір йде, і опір немаленький. І, на жаль, ціна достатньо дорога, тому що досі гинуть наші захисники", – нагадав голова ОВА.

Гайдай зазначив, що, попри складнощі, наші бійці крок за кроком просуваються. Він сподівається, що невдовзі захисники зможуть підняти українські прапори в перших населених пунктах Луганщини та познімати російські ганчірки.

"Все до цього йде. Тримаємо кулаки, і не просто тримаємо, а ще й допомагаємо їм по першій необхідності. Все, що вони потребують, надаємо обов'язково", – підсумував очільник ОВА.

Цікаво! У британській розвідці розповіли, що російська армія також могла зазнати колосальних втрат під час спроби покинути Лиман. Для цього загарбники використовували єдину дорогу, яку вони станом на 1 жовтня ще контролювали. Саме місто захищали недоукомплектовані підрозділи з Західного та Центрального військових округів. В оточення потрапили приблизно 5 – 5,5 тисячі загарбників.

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