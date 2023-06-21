Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что до саммита в Вильнюсе оккупанты попытаются достичь хотя бы каких-либо результатов на Донецком и Луганском направлениях.
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Россияне активизировались во время так называемой зимней "наступательной кампании" на Донецком направлении от Угледара до Белогоровки и на Луганском – от Купянска до Кременной.
Свитан рассказал о действиях россиян на Луганском направлении: смотрите видео
Чего пытается добиться враг на Луганском направлении
Военное руководство России поставило перед оккупантами три стратегические задачи:
- выйти на Лиман и выдавить ВСУ;
- окружить Силы обороны;
- оттянуть часть стратегических резервов Украины.
Сейчас россияне продолжают невыполненную зимой задачу. У врага осталась неиспользованная техника, которую он не смог вывести на поле боя.
Морозов не было, шли дожди, а мясные штурмы ни к чему не привели, просто потеря людей,
– отметил Свитан.
Теперь на этой технике российские солдаты пытаются провести наступательные операции от Купянска до Кременной вдоль всей линии фронта.
Обстрелы идут достаточно интенсивные, увеличилось количество самолетов,
– сказал полковник ВСУ в запасе.
ВСУ на контратаках пытаются удержать наступление врага. На некоторых позициях наши бойцы проводят успешные контратаки с мероприятием на позиции россиян.
"Опасная ситуация. Россияне сейчас опрокидывают стратегические резервы и будут пытаться наступать на этом участке", – подытожил военный эксперт.
Какая ситуация в Луганском направлении: последние события
- На Востоке ВСУ продолжают сдерживать масштабное наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр посетила позиции наших защитников на Востоке. Она отметила, что на Восточных рубежах сегодня жарко, но ситуация контролируется.
- В Луганской области российские дезертиры массово бегут с фронта. Теперь вражеских дезертиров разыскивают подразделения Росгвардии.