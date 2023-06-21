Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що до саміту у Вільнюсі окупанти спробують досягти хоча б якихось результатів на Донецькому й Луганському напрямках.

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Росіяни активізувалися під час так званої зимової "наступальної кампанії" на Донецькому напрямку від Вугледару до Білогорівки й на Луганському – від Куп'янська до Кремінної.

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Чого намагається досягти ворог на Луганському напрямку

Військове керівництво Росії поставило перед окупантами три стратегічні завдання:

вийти на Лиман й видавити ЗСУ;

оточити Сили оборони;

відтягнути частину стратегічних резервів України.

Наразі росіяни продовжують невиконане взимку завдання. Так, як у ворога залишилась невикористана техніка, яку він не зміг вивести на поле бою.

Морозів не було, йшли дощі, а м'ясні штурми ні до чого не привели, просто втрата людей,

– зазначив Світан.

Тепер на цій техніці російські солдати намагаються провести наступальні операції від Куп'янська до Кремінної вдовж всієї лінії фронту.

Обстріли йдуть доволі інтенсивні, збільшилась кількість літаків,

– сказав полковник ЗСУ в запасі.

ЗСУ на контратаках намагаються втримати наступ ворога. На деяких позиціях наші бійці проводять успішні контратаки із заходом на позиції росіян.

"Небезпечна ситуація. Росіяни зараз перекидають стратегічні резерви й намагатимуться наступати на цій ділянці", – підсумував військовий експерт.

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