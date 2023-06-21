Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що до саміту у Вільнюсі окупанти спробують досягти хоча б якихось результатів на Донецькому й Луганському напрямках.
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Росіяни активізувалися під час так званої зимової "наступальної кампанії" на Донецькому напрямку від Вугледару до Білогорівки й на Луганському – від Куп'янська до Кремінної.
Світан розповів про дії росіян на Луганському напрямку: дивіться відео
Чого намагається досягти ворог на Луганському напрямку
Військове керівництво Росії поставило перед окупантами три стратегічні завдання:
- вийти на Лиман й видавити ЗСУ;
- оточити Сили оборони;
- відтягнути частину стратегічних резервів України.
Наразі росіяни продовжують невиконане взимку завдання. Так, як у ворога залишилась невикористана техніка, яку він не зміг вивести на поле бою.
Морозів не було, йшли дощі, а м'ясні штурми ні до чого не привели, просто втрата людей,
– зазначив Світан.
Тепер на цій техніці російські солдати намагаються провести наступальні операції від Куп'янська до Кремінної вдовж всієї лінії фронту.
Обстріли йдуть доволі інтенсивні, збільшилась кількість літаків,
– сказав полковник ЗСУ в запасі.
ЗСУ на контратаках намагаються втримати наступ ворога. На деяких позиціях наші бійці проводять успішні контратаки із заходом на позиції росіян.
"Небезпечна ситуація. Росіяни зараз перекидають стратегічні резерви й намагатимуться наступати на цій ділянці", – підсумував військовий експерт.
Яка ситуація на Луганському напрямку: останні події
- На Сході ЗСУ продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр відвідала позиції наших захисників на Сході. Вона зазначила, що на Східних рубежах сьогодні гаряче, але ситуація контрольована.
- У Луганській області російські дезертири масово тікають з фронту. Тепер ворожих дезертирів розшукують підрозділи Росгвардії.