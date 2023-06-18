Тепер ворожих дезертирів розшукують. До їх пошуків задіяли підрозділи Росгвардії.

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На Луганщині російські дезертири втікають з фронту

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, на сьогодні на тимчасово захоплених територіях Луганської області російські дезертири тікають з фронту.

Так, у лісових посадках поруч з населеним пунктом Новорозсош зафіксовано пошукові заходи групи російських дезертирів з числа мобілізованих. До розшуку задіяно підрозділи Росгвардії.

Ймовірно, російські терористи не хочуть поїхати додому у чорних пакетах, оскільки втрати ворожої армії просто колосальні.

За минулу добу наша авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу ворога. Також наші захисники знищили 2 зенітних ракетних комплекси.

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

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