Тепер ворожих дезертирів розшукують. До їх пошуків задіяли підрозділи Росгвардії.
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На Луганщині російські дезертири втікають з фронту
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, на сьогодні на тимчасово захоплених територіях Луганської області російські дезертири тікають з фронту.
Так, у лісових посадках поруч з населеним пунктом Новорозсош зафіксовано пошукові заходи групи російських дезертирів з числа мобілізованих. До розшуку задіяно підрозділи Росгвардії.
Ймовірно, російські терористи не хочуть поїхати додому у чорних пакетах, оскільки втрати ворожої армії просто колосальні.
За минулу добу наша авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу ворога. Також наші захисники знищили 2 зенітних ракетних комплекси.
Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.
Окупанти масово тікають зі своїх позицій
- Нещодавно стало відомо, що на тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства у штурмових підрозділах "Шторм-Z" російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції.
- Ганна Маляр розповідала, що у російській армії зараз фіксуються факти залишення позицій, дезертирство, фактори зловживання алкоголем і наркотиками, тобто дисциплінарне розбалансування відбувається.
- Раніше повідомлялось, що російські окупанти почали залишати свої позиції на Донбасі. Відхід супроводжується мародерством.