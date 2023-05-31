Подібні інциденти пов'язані із спробою міноборони Росії створити своєрідний аналог ПВК "Вагнера" під їхнім керівництвом. Про це 24 Каналу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Зараз ворог на східному фронті намагається виводити угрупування "Вагнера" і замінювати його регулярною армією. Однак росіяни тепер роблять спроби створити власний аналог групи Євгєнія Пригожина, тобто різними способами залучають воювати засуджених з місць позбавлення волі.

Міноборони формує ПВК

Відомо, що на базі російського міноборони формуються кілька ПВК, однією з таких є рота "Шторм-Z". За повідомленнями Сергія Череватого, її уже бачили в боях на Лимано-Куп'янському напрямку.

Проте схему Пригожина їм повторити не вдається, адже його терористичне угрупування трималося на залякуваннях, зокрема смертною розправою, натомість регулярним військам не вдається встановити таку жорстку систему організації.

Там дійсно зараз фіксуються факти залишення позицій, дезертирство, фактори зловживання алкоголем і наркотиками, тобто дисциплінарне розбалансування відбувається,

– розповіла Маляр.

Заступниця міністра оборони України наголосила, що попри деморалізацію та невдачі, ворога не слід недооцінювати. Противник все ще має кількісну перевагу на фронті, росіяни не рахують втрати і не намагаються їх зменшити. До того ж у них досі є перевага в озброєнні. Тож, попри всі повідомлення, які не можуть не тішити, українцям не варто плекати ілюзій, що з цим ворогом легко боротися.

Маляр розповіла, що відбувається зараз на східному фронті: дивитися відео



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