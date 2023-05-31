Подобные инциденты связаны с попыткой минобороны России создать своеобразный аналог ЧВК "Вагнера" под их руководством. Об этом 24 Каналу сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Сейчас враг на восточном фронте пытается выводить группировку "Вагнера" и заменять его регулярной армией. Однако россияне теперь предпринимают попытки создать собственный аналог группы Евгения Пригожина, то есть разными способами привлекают воевать осужденных из мест лишения свободы.

Минобороны формирует ЧВК

Известно, что на базе российского минобороны формируются несколько ЧВК, одним из них является рота "Шторм-Z". По сообщениям Сергея Череватого, ее уже видели в боях на Лимано-Купянском направлении.

Однако схему Пригожина им повторить не удается, ведь его террористическая группировка держалась на запугиваниях, в том числе смертной расправой, а регулярным войскам не удается установить такую жесткую систему организации.

Там действительно сейчас фиксируются факты оставления позиций, дезертирство, факторы злоупотребления алкоголем и наркотиками, то есть дисциплинарная разбалансировка происходит,

– рассказала Маляр.

Заместитель министра обороны Украины подчеркнула, что, несмотря на деморализацию и неудачи, врага не следует недооценивать. Противник все еще имеет количественное преимущество на фронте, россияне не считают потери и не пытаются их снизить. К тому же, у них до сих пор есть преимущество в вооружении. Так что, несмотря на все сообщения, которые не могут не радовать, украинцам не стоит питать иллюзий, что с этим врагом легко бороться.

Маляр рассказала, что происходит сейчас на восточном фронте: смотреть видео

Случаев дезертирства среди россиян становится больше