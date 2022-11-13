Абсурдный шаг: россияне хотят сделать Мариуполь "городом воинской славы"

Российские оккупанты уничтожили Мариуполь и убили десятки тысяч гражданских. Теперь они хотят придать ему звание "город воинской славы".

Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, так называемый "парламент" донецких боевиков обратился в российскую Госдуму с просьбой придать городу такое звание.

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Оккупанты потеряли там до 20 тысяч военных

Как отмечает Андрющенко, россияне буквально уничтожили город и оборвали жизнь десяткам тысяч гражданских жителей. У самих оккупантов потери были действительно колоссальными. Там "закобзонились" от 10 до 20 тысяч россиян.

Мы вчера навещали защитников Мариуполя. Они рассказывали, что у россиян было гораздо больше потерь, чем 10 тысяч. Даже сами оккупанты, когда наши находились в плену, говорили, что при штурме Мариуполя потеряли до 20 тысяч человек. Вот такая она русская слава – забрасывать трупами город,

– подчеркнул Андрющенко.

Он подчеркнул – как только Украина вернет Мариуполь под свой контроль, там не останется ни одного упоминания о российских оккупантах. Также будут снесены все монументы с упоминаниями времен России и СССР.

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Напомним, российские военные продолжают нести безумные потери в войне против Украины. На 12 ноября украинским военным уже удалось ликвидировать 80 210 захватчиков. За 11 ноября ВСУ отправили на "концерт Кобзона" 810 оккупантов.

Кроме того, украинские защитники уже уничтожили 2838 вражеских танков, 5730 боевых бронированных машин, 1829 артиллерийских систем, 393 реактивные системы залпового огня, 205 средств ПВО, 278 самолетов, 261 вертолет и т.д. Больше статистики смотрите по ссылке.