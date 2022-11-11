Военная корреспонден Юлия Кириенко опубликовала кадры, на которых видно, как ВСУ уничтожают российскую технику и оккупантов в районе села Павловка Донецкой области.

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Украинские защитники устроили ад оккупантам

Колоссальные потери оккупантам нанесла 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, защищавшая Киев, Бахмут, а теперь уничтожающая врага под Угледаром.

Прорвать нашу оборону фронта возле Угледара пыталась 155 бригада морской пехоты России, уничтожавшая Мариуполь. В Павловке она была разгромлена нашим войском.

По информации журналистки, у российского подразделения от 30% до 70% безвозвратных потерь.

Оккупанты терпят потери в Донецкой области: смотрите видео

Почему для ВСУ важен Угледар

Одной из самых горячих точек на линии фронта является Угледар в Донецкой области. Это плацдарм, который необходим украинским войскам для движения на Волноваху и Мариуполь.

Так, если ВСУ продвинутся еще на 10 – 15 километров от соседнего села Павловка, то смогут попадать по важной для россиян железной дороге.

Речь идет о железнодорожном сообщении, которое после "хлопка" на Крымском мосту спасает вся левобережная группировка оккупированных частей Херсонской области и Запорожья.

По словам военнослужащего ВСУ и общественного деятеля Евгений Карася, у российских захватчиков уже недостаточно снарядов, экипировки и провизии. А после попаданий по этой железной дороге недостаток обеспечения будет приобретать критические объемы.

Недавно спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый сообщил, что 155 бригада россиян фактически потеряла боеспособность в боях под Павловкой. Ей нанесен значительный ущерб. Кроме того, главное, что наши подразделения сохранили там линию фронта и врагу не удалось пройти.

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