Такое мнение 24 каналу озвучил спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый. Ранее сообщалось о том, почему для ВСУ важен Угледар и как его освобождению препятствуют россияне.
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Ситуация возле Угледара
Череватый рассказал, что 155 бригада россиян фактически потеряла боеспособность в боях под Павловкой. Ей нанесен значительный ущерб. Главное, что наши подразделения сохранили там линию фронта, и врагу не удалось пройти.
Восток Украины и в дальнейшем остается главным эпицентром войны. Здесь происходят самые горячие, самые активные, самые агрессивные бои. Враг атакует на Бахмутском, Авдеевском направлениях, пытается делать контратаки в Луганской области (Белогоровка, Невское) и всюду терпит неудачу,
– отметил спикер группировки войск "Восток".
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Удары по врагу
Он продолжил, что по врагу наносятся удары из нашей артиллерии. В частности, 7 ноября в районе Горловки был нанесен удар и уничтожены 5 боевых машин россиян, 4 повреждены. Нанесен удар по Лисичанску, где находится батальон "Ахмат" и потерял более 30 бойцов.
"В Майорске проведен анализ. В среднем за сутки там теряется примерно 30 – 35 военнослужащих только на этом направлении", – заметил Череватый.
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