Таку думку 24 каналу озвучив речник угруповання військ "Схід" Сергій Череватий. Раніше повідомлялось про те, чому для ЗСУ важливий Вугледар та як його звільненню перешкоджають росіяни.

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Ситуація біля Вугледара

Череватий розповів, що 155 бригада росіян фактично втратила боєздатність у боях під Павлівкою. Їй нанесено значну шкоду. Головне, що наші підрозділи зберегли там лінію фронту й ворогу не вдалось пройти.

Схід України і надалі залишається головним епіцентром війни. Тут відбуваються найгарячіші, найактивніші, найагресивніші бої. Ворог атакує на Бахмутському, Авдіївському напрямку, намагається робити контратаки в Луганській області (Білогорівка, Невське) й усюди зазнає невдачі,

– зазначив речник угруповання військ "Схід".

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Удари по ворогу

Він продовжив, що по ворогу завдаються удари з нашої артилерії. Зокрема, 7 листопада в районі Горлівки було завдано удар і знищено 5 бойових машин росіян, 4 пошкоджено. Завдано удар по Лисичанську, де перебуває батальйон "Ахмат" і втратив понад 30 бійців.

"У Майорську проведений аналіз. У середньому за добу там втрачається приблизно 30 – 35 військовослужбовців тільки на цьому напрямку", – зауважив Череватий.

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