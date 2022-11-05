Про це для 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він зазначив, що про важливість Вугледару знають російські окупанти.
До теми Російська навала: чому окупанти хочуть захопити Бахмут за будь-яку ціну
"Там залишилось кілька десятків кілометрів до Волновахи. Ми перерізаємо залізничну гілку, яка йде зі сходу на захід. Західне угруповання залишається без залізничного сполучення і можливості перекидати війська", – сказав Світан.
Не найкращий час для наступу
За словами експерта, росіянам дуже важливо не дати нам вийти з-під Вугледару. Світан зазначив, що це місто прикриває тил Мар'їнського угруповання.
Мар'їнка – це селище неподалік Донецька. Там лінія оборони є вже 8 років і її взяти практично неможливо. Росіяни вибрали не найкращий час для наступу. Вісімдесят сантиметрів українського чорнозему – це згубна субстанція для будь-якої техніки, – розповів Світан.
Зверніть увагу – військовий експерт про наступ окупантів: дивіться відео
Що відбувається на Донеччині: останні новини
- Американський Інститут з вивчення війни вважає, що росіянам не вдасться отримати успіхи на Донбасі. Це попри те, що на окремих ділянках фронту є по 80 штурмів на день.
- Крім цього, в Інституті зазначили, що росіяни брешуть про захоплення Павлівки, що за 50 кілометрів від Донецька.
- Ворог безуспішно намагається штурмувати Бахмут. Росіяни застосовують важку та далекобійну артилерію, реактивні системи залпового вогню.