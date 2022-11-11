Військова кореспондентка Юлія Кирієнко опублікувала кадри, на яких видно, як ЗСУ нищать російську техніку та окупантів у районі села Павлівка на Донеччині.
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Українські захисники влаштували пекло окупантам
Колосальних втрат окупантам завдала 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, яка боронила Київ, Бахмут, а тепер нищить ворога під Вугледаром.
Прорвати нашу оборону фронту біля Вугледару намагалась 155 бригада морської піхоти Росії, яка нищила Маріуполь. У Павлівці вона була розтрощена вщент нашим військом.
За інформацією журналістки, російського підрозділу від 30% до 70% безповоротних втрат.
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Чому для ЗСУ важливий Вугледар
- Однією з найгарячіших точок на лінії фронту є Вугледар на Донеччині. Це плацдарм, який потрібен українським військам для руху на Волноваху та Маріуполь.
- Так, якщо ЗСУ просунуться ще на 10 – 15 кілометрів від сусіднього села Павлівка, то зможуть влучати по важливій для росіян залізниці.
- Мовиться про залізничне сполучення, яке після "бавовни" на Кримському мосту рятує все лівобережне угруповання окупованих частин Херсонщини та Запоріжжя.
- За словами військовослужбовця ЗСУ та громадського діяча Євген Карася, російські загарбники вже мають недостатню кількість снарядів, екіпірування та провізії. А після влучань по цій залізниці нестача забезпечення набуватиме критичних об'ємів.
- Нещодавно речник угруповання військ "Схід" Сергій Череватий повідомив, що 155 бригада росіян фактично втратила боєздатність у боях під Павлівкою. Їй нанесено значну шкоду. Крім того, головне – що наші підрозділи зберегли там лінію фронту й ворогу не вдалось пройти.
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