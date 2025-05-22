"Это уже не Мариуполь, это уже Жданов": что изменилось в городе за 3 года оккупации

Мариуполь уже 3 года находится в оккупации. За это время жизнь города кардинально изменилась. Российские оккупанты до сих пор делают там ужасные вещи. Гражданские жители продолжают бесследно исчезать.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, то, что происходит в Мариуполе трудно назвать жизнью, это скорее существование.

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"Кардинально изменилось то, как живет город. Потому что сегодня сказать, что он "живет" – это очень преувеличено. То, что там происходит – это фактически существование. Сейчас это уже точно не Мариуполь, а Жданов", – сказал он.

Мариупольцы без жилья

Петр Андрющенко отметил, что россияне за 3 года умудрились разобрать завалы. Даже покрасить значительную часть домов, по крайней мере в центре. В то же время они снесли большие массивы, где раньше жили люди. Потом они их разбили бомбами, добили экскаваторами.

Например, Левобережный район, снесенный массив возле "Азовстали". Там проживало более 30 тысяч человек. Центральный район, в самом центре снесен массив многоэтажек. Там проживало более 22 тысяч человек. Приморский район, массив "Черемушки". Там проживало более 30 тысяч человек. Этого всего нет,

– объяснил он.

В частности, в Мариуполе почти 100 тысяч демонтированных домов, людям негде жить. 22 тысячи мариупольцев сегодня в самом городе продолжают жить без шанса на какое-то жилье. Потому что их дома демонтированы. Захватчики им многое обещали, но ничего не сделали.

Тотальный контроль

Руководитель Центра изучения оккупации заметил, что украинцы, которые остаются в Мариуполе, находятся в постоянной опасности. Все под тотальным контролем. В частности, мобильный интернет. Происходит снятие данных. В этом году россияне закончили модернизацию проводного интернета, который так же под полным контролем.

На улицах патрулей стало меньше. Но не потому, что стало легче или россияне стали меньше следить за людьми. Нет, просто наставили везде камеры. Связь есть. Можно дистанционно отследить то, что происходит,

– подчеркнул Андрющенко.

Люди продолжают исчезать. Каждый месяц это десятки людей. Их постоянно арестовывают. Кого-то отпускают под подписки о невыезде, другие люди – просто исчезают. Людей, которые имеют украинские паспорта, подозревают в сотрудничестве с Украиной. Даже откровенно пророссийских жителей Мариуполя.