Замаскировали под "гуманитарку": что тайно хотели перевезти россияне через Мариуполь

Оккупанты пытались тайно провезти военный груз через Мариуполь, замаскировав его под "гуманитарный конвой". Последний раз они такое делали там еще в 2023 году.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, очевидцы видели, что в одном из грузовиков были военные ящики. Уже есть предположение, что именно было в грузовиках.

К теме Мигрантов почти нет: какое количество россиян скоро будет населять оккупированный Мариуполь

Что перевозили оккупанты

Как отметил Андрющенко, пока нет точных данных о том, что могли перевозить оккупанты. Там был достаточно большой груз. Поэтому есть предположение, что оккупанты перевозили ракеты к ПВО или баллистические ракеты в сторону Запорожской области или Крыма.

Кроме того, оккупанты давно не маскировали перевозки военных ресурсов через "гуманитарные конвои". Это свидетельствует о том, что Украина эффективно работает дронами.

В прошлый раз, когда они так прятали перевозки, мы получили первые дальнобойные ракеты. Там понимали – если им придется где-то ночевать, то мы можем ударить по этим грузовикам. В этот раз так же. Но это больше связано с нашими дронами,

– отметил Андрющенко.

Такая осторожность оккупантов может быть связана, в частности, с подрывом поезда в Мелитопольском районе. ГУР сообщили, что 31 мая в результате взрыва поезда с топливными цистернами и товарными вагонами удалось нарушить ключевую логистическую "артерию" россиян на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма.

Добавим, вечером 2 июня россияне жаловались на массированную атаку дронов на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Там фиксировали отключения света.