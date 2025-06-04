Замаскировали под "гуманитарку": что тайно хотели перевезти россияне через Мариуполь
- Оккупанты провозили военный груз через Мариуполь. Они замаскировали его под "гуманитарный конвой".
- Последний раз оккупанты маскировали перевозки таких грузов еще в 2023 году.
- Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сказал, что могли перевозить оккупанты.
Оккупанты пытались тайно провезти военный груз через Мариуполь, замаскировав его под "гуманитарный конвой". Последний раз они такое делали там еще в 2023 году.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, очевидцы видели, что в одном из грузовиков были военные ящики. Уже есть предположение, что именно было в грузовиках.
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Что перевозили оккупанты
Как отметил Андрющенко, пока нет точных данных о том, что могли перевозить оккупанты. Там был достаточно большой груз. Поэтому есть предположение, что оккупанты перевозили ракеты к ПВО или баллистические ракеты в сторону Запорожской области или Крыма.
Кроме того, оккупанты давно не маскировали перевозки военных ресурсов через "гуманитарные конвои". Это свидетельствует о том, что Украина эффективно работает дронами.
В прошлый раз, когда они так прятали перевозки, мы получили первые дальнобойные ракеты. Там понимали – если им придется где-то ночевать, то мы можем ударить по этим грузовикам. В этот раз так же. Но это больше связано с нашими дронами,
– отметил Андрющенко.
Такая осторожность оккупантов может быть связана, в частности, с подрывом поезда в Мелитопольском районе. ГУР сообщили, что 31 мая в результате взрыва поезда с топливными цистернами и товарными вагонами удалось нарушить ключевую логистическую "артерию" россиян на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма.
Добавим, вечером 2 июня россияне жаловались на массированную атаку дронов на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Там фиксировали отключения света.