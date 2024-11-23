Участились попытки наших атак, – Андрющенко рассказал об увеличении систем ПВО в Мариуполе

На днях во временно оккупированном Мариуполе сработала российская ПВО. В городе исчезло электроснабжение, однако очень быстро его вернули. Россияне пытались сбить какой-то беспилотник. Судя по всему, разведывательный.

Сначала захватчики пытались сбить этот дрон системами ПВО, впоследствии – поднимали самолеты. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Мы видели самолеты над городом. Но не так, как они обычно заходят и делают пуски в сторону линии фронта. Нет, это была попытка что-то сбить. Но сбивания мы не фиксировали. Возможно, оно было дальше над акваторией Азовского моря, возможно, нет", – сказал чиновник.

Подготовка к чему-то интересному

Петр Андрющенко отметил, что это может происходить перед ударами по непосредственно тыловым частям России, которые расположены вдоль Приазовья. Поэтому в ближайшее время может произойти что-то интересное.

Мы заканчиваем вечер ожиданием "хлопка" вечером, ночью. В зависимости от погоды. Потому что действительно сегодня будет немного сложнее. Поднялся большой ветер. Непонятно, как это для наших беспилотных систем. Однако все говорит о подготовке чего-то интересного, что в ближайшее время мы все будем обсуждать,

– предположил он.

Увеличилось количество ПВО врага

Как отметил советник городского головы Мариуполя, россиянам теперь приходится работать, таскать системы ПВО с места на место, маневрировать. Они ввели мобильные группы, которые ездят в основном по границе Донецкой и Запорожской областей. Оттуда оккупанты пытаются перехватить украинские беспилотные системы. В Мариуполе участились воздушные тревоги, работа ПВО.

Участились наши атаки и по крайней мере попытки атак. В частности, по Приазовью как по оккупированной части, так и по части, которая находится за Азовским морем. Имею в виду и Ростовскую область, и Краснодарский край,

– подчеркнул Андрющенко.

Начинается отработка систем ПВО или идут первые сообщения о попытках сбития беспилотников из Мариупольского района. Впоследствии работают системы ПВО на оккупированной территории. Затем обычно работают системы ПВО, потому что идут соответствующие сообщения то из Ростовской области, то из Краснодарского края.

"То есть по крайней мере в Приазовье россиянам стало неспокойно. Им это очень не нравится. Увеличилось количество систем ПВО, которые сегодня находятся в районе Мариуполя. И в целом от Мариуполя до Бердянска. Это уже они тянут не С-300. Тянут "Тор", "Бук". Их стало больше. Но судя по всему, россияне считают, что их не хватает. Потому что действительно они ими очень сильно маневрируют, пытаются их замаскировать", – объяснил советник мэра.

На днях через весь Мариуполь россияне тянули зенитно-ракетные комплексы "Бук" сначала в сторону Мангуша, а через некоторое время – в обратное направление. Они были замотаны в тряпки, чтобы их спрятать по посадкам, среди деревьев, чтобы их не было так заметно.