Режим Путина привык к другому: кого и почему Россия завозит в Мариуполь

Россия хочет полностью изменить коренное население Мариуполя. Это глобальная цель страны-террористки в отношении оккупированных ею территорий. В городе осталось 100 тысяч человек, это 20% от местных. Из еще 80% жителей российская армия часть убила, другая часть, не воспринимая российскую оккупацию, была вынуждена покинуть родной город.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, подчеркнув, что на этом оккупационная власть не остановилась и пошла в своих действиях дальше.

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Кремль хочет максимально заселить Мариуполь россиянами

Как пояснил Забавин, захватчиков не устраивает даже то, что остались эти 20% местных жителей, украинцев. Потому что россияне увидели, что эти люди готовы к сопротивлению и защите своих прав. Он также отметил, что, к сожалению, частично этот процент состоит из коллаборантов.

"Большинство людей, которые остались без жилья, готовы к сопротивлению, устраивают постоянные визиты в так называемые администрации, поднимая очень неудобные для оккупантов и гауляйтеров вопросы. Российская террористическая власть к этому не привыкла, она приспособилась к своему населению – послушным рабам", – отметил Забавин.

Увидев ситуацию, которая сложилась в Мариуполе, оккупанты решили "смешать" местных жителей со своими понятными для них рабами.

Оккупанты нашли способ как заманить россиян в Мариуполь надолго

Депутат Мариупольского горсовета сообщил, что 50% от тех, кто сейчас проживает в оккупированном городе – это не украинцы, а завезенные российские граждане разных народностей.

Как можно раба привязать к этой территории? Дать ему в ипотеку на 30 лет жилье в новостройках. Это заставляет его там работать и выплачивать ипотеку, это дает гарантию, что этот человек останется там жить и обслуживать режим террористической России,

– объяснил Забавин.

Стратегия России по освобождению города от местных жителей

На собственном примере чиновник рассказал, в чем заключается стратегия Кремля в отношении Мариуполя. Забавин поделился, что до российской оккупации жил в доме по улице Азовстальская, 158-В.

"Оккупанты сначала его обстреляли, убили часть соседей, потом дом снесли. Меньшая часть его жителей осталась в Мариуполе, большая находится или в Украине, или в ЕС. Сегодня на месте дома пустырь, ни одному из его жителей за более чем 2 года оккупации не дали так называемое "компенсационное" жилье", – озвучил Забавин.

Отметим, что Центр национального сопротивления сообщил, что Кремль недавно ввел в действие ипотечную программу для приобретения жилья в Мариуполе. Получить льготный кредит на квартиру могут только жители России в основном из дальних восточных регионов. Для представителей нацменьшинств страны-агрессора предоставляется беспроцентная ипотека.