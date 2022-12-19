В Мариуполе появляется общественное недовольство, очереди на выезд из города – до 30 километров
Российские захватчики продолжают усиливать свои позиции в оккупированном Мариуполе. В частности, оккупанты перебросили в город ОМОН из Санкт-Петербурга.
Об этом 24 каналц сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, оккупанты не планируют направлять омоновцев на фронт.
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Как рассказал Андрющенко, подразделения ОМОНа миксуют Росгвардией и представителями военной комендатуры.
Это связано с тем, что Мариуполь стал более военным городом. Именно поэтому город нуждается в усилении контрпартизанских и контрдиверсионных мер. Российские захватчики усиливаются таким образом,
– объяснил советник мэра Мариуполя.
Россияне превратили Мариуполь в военную базу
По его словам, россияне превратили Мариуполь в большую военную базу. Оккупированный город служит для захватчиков точкой хранения резервов на случай контрнаступления ВСУ. Из Мариуполя россиянам удобно контролировать все направления сосредоточения своих сил:
- Мелитополь;
- часть Запорожской области в районе Пологов;
- север Донецкой области.
"Отсюда очень легко перебрасывать резервы и ресурсы, поэтому значительное усиление оккупантов мы наблюдаем как в Мариуполе, так и в Мариупольском районе", – отметил советник мэра города.
Петр Андрющенко рассказал о ситуации в оккупированном Мариуполе: смотрите видео
Зачем оккупанты привезли ОМОН из Санкт-Петербурга
Кроме того, ОМОН из Санкт-Петербурга также может выполнять и другую функцию. Сами оккупанты объясняют, что спецподразделение нужно, чтобы поддерживать общественный порядок в городе.
"Надеемся на то, что в конце концов россияне решили навести порядок по общественной безопасности. Ведь то, что там творят российские гражданские и военные оккупанты, – это просто ужас. Люди находятся в абсолютной опасности", – рассказал советник мэра Мариуполя.
В то же время, Андрющенко предположил, что на самом деле россияне могут использовать ОМОН против местного населения.
В Мариуполе уже появились первые "лепестки" общественного недовольства из-за "холодомора" и гуманитарной катастрофы,
– сообщил советник городского головы.
Он добавил, что, вероятно, с этим и связано появление в городе омоновцев, которые на опыте протестов в России прекрасно знают, как быстро обуздать массовые недовольства гражданского населения.
В Мариуполе продолжают исчезать люди
Российские захватчики усиливают репрессии на оккупированных территориях. В частности, в Бердянске россияне вводят круглосуточный комендантский час в Новый год. По словам советника мэра, в Мариуполе пока такие меры не предпринимаются.
В Мариуполе все настолько критично, что уже некуда усугублять ситуацию. Там и без того настоящее гетто с самого начала оккупации,
– подчеркнул Андрющенко.
По его словам, оккупанты уже давно ввели в городе ряд очень жестких ограничений:
- тотальный контроль;
- постоянные проверки и обыски;
- по улицам ходят патрули, которые могут проводить досмотр людей.
Кроме того, как сообщил советник мэра Мариуполя, в городе продолжают исчезать люди. Фильтрация продолжается и никто не собирается ее отменять.
В городе растет уровень заболеваемости и смертности
В то же время, гуманитарная ситуация в городе остается критической.
Людей просто убивают холодом. Это очередной геноцид украинцев со стороны россиян. Уровень смертности по сравнению с началом ноября, то есть всего за месяц, вырос почти вдвое,
– подчеркнул Андрющенко.
Он добавил, что по версии оккупантов, люди умирают от так называемых "естественных причин". Больницы в городе переполнены. По словам советника мэра Мариуполя, только за последнюю неделю на 91% выросло количество больных острыми респираторными вирусными инфекциями.
На выезде из Мариуполя – огромные очереди
Жизнь людей превратилась в борьбу за существование. Люди вынуждены выстаивать в длинных очередях за хлебом и теплой пищей. В значительной части города до сих пор отсутствует электроэнергия.
"Это просто какие-то нечеловеческие условия, и ситуация только ухудшается. А оккупанты делают вид, что ничего не происходит ", – отметил Андрющенко.
Он добавил, что из-за невыносимых условий жители начали покидать город. На выезде из Мариуполя – огромные очереди.
Очередь в сторону административной границы между Россией и Украиной достигает 30 километров. Люди едут из Мариуполя на автомобилях, чтобы где-нибудь перезимовать, понимая, что здесь ничего хорошего не будет,
– отметил советник мэра города.
Что еще происходит в Мариуполе: коротко
- Захватчики размещают объявления для поиска людей, которые могут рыть окопы. Они обещают платить по 5 тысяч рублей в день.
- Однако для того, чтобы человека допустили рыть окопы, нужно иметь паспорт России или псевдореспублики.
- Россияне продолжают стягивать в Мариуполь военную технику. Однако не все у них идет гладко. Например, у оккупантов "Бук" застрял под железнодорожным мостом.