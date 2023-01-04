Есть тенденция бегства оккупантов на Запорожье, увеличилась интенсивность ударов ВСУ, – Федоров

В последние дни Вооруженные Силы Украины нарастили интенсивность ударов по позициям захватчиков на Запорожье. Кроме того, коллаборанты начинают все активнее уезжать с территории временно оккупированных территорий этого региона.

Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, ВСУ вместе с силами сопротивления и местными жителями делают все возможное, чтобы ослабить россиян на временно оккупированной территории Запорожья.

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В последние дни интенсивность ударов ВСУ увеличилась. Вновь атаковали оккупантов на базе военно-транспортной авиации в Мелитополе. Вчера в Токмаке попали по группировке россиян, которые захватили одну из больниц Токмака. Знаем, что спецслужбы уничтожили одну из пусковых установок С-300. А несколько часов назад уничтожили группировку оккупантов в Васильевке,

– заметил Федоров.

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Как подчеркнул Федоров, действия ВСУ и других неравнодушных существенно усложняют жизнь сторонникам России. Коллаборанты и основные гауляйтеры уже начали вывозить свои семьи с временно оккупированных территорий Запорожья.

Кроме того, перед самым Новым годом российские медики уже уехали из временно оккупированного Мелитополя. Такой процесс продолжается.

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Начинают бояться. Сегодня еще рано говорить, что россияне бегут с нашей территории, как это было на правобережье Херсонщины. Но тенденция есть. Верим в наши Вооруженные Силы Украины,

– подчеркнул Федоров.

Также из-за качественного сотрудничества ВСУ, украинских спецслужб и местных жителей российские оккупанты вынуждены постоянно перемещать собственные войска. Они никогда не задерживают в одном здании дольше, чем на 3-5 дней.

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