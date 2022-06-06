Ситуация меняется каждый час, бои идут, никто не собирается сдавать Северодонецк, – глава ВЦА

В Северодонецке продолжаются напряженные бои с русскими оккупантами. Ситуация буквально меняется каждый час.

Об этом сообщил руководитель Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире национального телемарафона, передает 24 канал. Уличные бои очень активны. Также идет артиллерийская дуэль.

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Никто не собирается сдавать город

По словам Александра Стрюка, в Северодонецке продолжаются сложные и ожесточенные бои. Там находится достаточно сил и средств для того, чтобы отбивать город от захватчиков. Надо верить в Вооруженные Силы Украины.

Надеемся, верим в ВСУ. Никто не собирается покидать город. Его должны отбивать, – подчеркнул Александр Стрюк.

Ситуация усугубляется тем, что русские захватчики буквально бросили чрезвычайно большие силы на захват города. Человеческий ресурс они регулярно возобновляются. Это, признает Александр Стрюк, усложняет ситуацию. Однако украинские военные продолжают защищать Северодонецк.

В целом город почти полностью разрушен. Кафиры действуют по стандартной для себя тактике: не смогли за 1-2 дня захватить населенный пункт – начинают его сравнивать с землей. То же произошло с Мариуполем, Попасной, Рубежным, Золотым и т.д.

Стрюк добавил, что еще до начала активного штурма российские захватчики постоянно "поливали" Северодонецк из авиации и тяжелой артиллерии. В таких условиях вообще не стоит говорить о сохранении инфраструктуры. Трубы газоснабжения и водоснабжения получили такие повреждения, которые нужно буквально заново отстраивать.

Господин Стрюк подтвердил информацию, что трасса Бахмут – Лисичанск находится под контролем ВСУ. Но передвигаться по ней опасно, потому что туда достигает враждебная артиллерия. Впрочем, военные делают все возможное, чтобы подвозить гуманитарную помощь местным жителям.

А вот эвакуироваться из Северодонецка сейчас очень сложно.

Вы знаете, эвакуация населения из Северодонецка сейчас почти невозможна. Разве что экстренные случаи. Тогда привлекаем специальный автотранспорт. И только в сопровождении военных. Других вариантов просто нет, – рассказал Александр Стрюк.

Добавим, украинские военные продолжают сражаться с врагом в Северодонецке. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, сейчас подразделения ВСУ находятся в промзоне города.

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