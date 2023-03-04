Зарождается серьезная ситуация: Молдова готовится решить вопрос Приднестровья
Все говорит о том, что Молдове готовятся серьезные события. Страна объявила об отмене авиарейсов в столице пяти стран в связи с техническими неисправностями.
Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он убежден, что в ближайшее время Молдова постарается решить вопрос с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой.
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Жданов отметил, что происходящее в Молдове очень похоже на украинский сценарий. Сначала проходят митинги, протесты с требованиями отставки власти, однако почему-то на протесты в Молдову приезжают граждане России, даже не понимающие молдавского языка.
Они граждане России, при этом приехали помитинговать в Кишиневе против несправедливости тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Так бывает, россияне очень часто могут заблудиться и приехать на чужое, к нам в Донецк, Луганск приезжали, в Харьков, Днепр, Одессу,
– добавил говорящий.
Модова планирует определенные действия
Сейчас компания Air Moldova отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси. Жданов подчеркнул, что в Украине было подобное: сначала отменялись авиаперелеты, затем начали выезжать иностранные посольства, а 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение.
Возникает ситуация, когда Молдова попытается решить вопрос Приднестровья,
– допустил говорящий.
Он добавил, что Россия сама начала будоражить эту проблему. Если бы они не нагнетали ситуацию с Приднестровьем, оно бы просуществовало до конца войны в Украине, как минимум.
Молдова на пороге политических перемен: последнее
- Кремль в течение года пытается расшатать ситуацию в Молдове. На пророссийские протесты вливаются просто сумасшедшие деньги. Директор Института эффективной политики (Молдова) Виталий Андриевский сообщил, что ситуация сейчас сложная, но контролируемая.
- Андриевский рассказал, что людей свозят на автобусах в Кишинев и платят им деньги. Перед ними стоит конкретная цель дестабилизировать ситуацию в Молдове. Следующим шагом будет осуществление переворота.
- Россия продолжает расшатывать ситуацию в Молдове. В последние недели Кремль совершает ряд вбросов о возможном наступлении ВСУ на Приднестровье.