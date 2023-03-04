Зарождается серьезная ситуация: Молдова готовится решить вопрос Приднестровья

Все говорит о том, что Молдове готовятся серьезные события. Страна объявила об отмене авиарейсов в столице пяти стран в связи с техническими неисправностями.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он убежден, что в ближайшее время Молдова постарается решить вопрос с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой.

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Жданов отметил, что происходящее в Молдове очень похоже на украинский сценарий. Сначала проходят митинги, протесты с требованиями отставки власти, однако почему-то на протесты в Молдову приезжают граждане России, даже не понимающие молдавского языка.

Они граждане России, при этом приехали помитинговать в Кишиневе против несправедливости тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Так бывает, россияне очень часто могут заблудиться и приехать на чужое, к нам в Донецк, Луганск приезжали, в Харьков, Днепр, Одессу,

– добавил говорящий.

Модова планирует определенные действия

Сейчас компания Air Moldova отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси. Жданов подчеркнул, что в Украине было подобное: сначала отменялись авиаперелеты, затем начали выезжать иностранные посольства, а 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение.

Возникает ситуация, когда Молдова попытается решить вопрос Приднестровья,

– допустил говорящий.

Он добавил, что Россия сама начала будоражить эту проблему. Если бы они не нагнетали ситуацию с Приднестровьем, оно бы просуществовало до конца войны в Украине, как минимум.

Жданов о ситуации с Приднестровьем: смотреть видео