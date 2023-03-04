Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він переконаний, що найближчим часом Молдова буде намагатися вирішити питання з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою.

Дивіться також Мають шанс здійснити, – політтехнолог сказав, чого добивається Росія в Молдові

Жданов зауважив, те, що зараз відбувається в Молдові дуже схоже на український сценарій. Спочатку проходять мітинги, протести з вимогами відставки влади, однак чомусь на протести в Молдову приїжджають громадяни Росії, які навіть не розуміють молдовської мови.

Вони є громадянами Росії, при цьому приїхали помітингувати в Кишиневі проти несправедливості тарифів на житлово-комунальні послуги. Так буває, росіяни дуже часто можуть заблукати і приїхати на чуже, до нас в Донецьк, Луганськ приїжджали, в Харків, Дніпро, Одесу,

– додав мовець.

Модова планує певні дії

Зараз компанія Air Moldova скасувала рейси до Праги, Лондона, Парижа, Стамбула та Тбілісі. Жданов підкреслив, що в Україні було подібне: спочатку скасовувалися авіаперельоти, далі почали виїжджати іноземні посольства, а 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Зароджується ситуація, коли Молдова спробує вирішити питання Придністров'я,

– припустив мовець.

Він додав, що Росія сама почала розбурхувати цю проблему. Якби вони не нагнітали ситуацію щодо Придністров'я, воно б проіснувало до кінця війни в Україні, як мінімум.

Жданов про ситуацію з Придністров'ям: дивитися відео