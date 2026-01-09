Прятались в фекальных ямах: десантники ликвидировали группу россиян вблизи Мирнограда

Враг непрерывно пытается захватить Мирноград на Покровском направлении. Впрочем Силы обороны успешно останавливают россиян, нанося сокрушительные удары.

Так бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады обнаружили и ликвидировали противника во время еще одной успешной операции. Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ, пишет 24 Канал.

Что известно об успешной операции Сил обороны?

Вражеские войска непрерывно пытаются прорваться в Мирноград, постоянно увеличивая свои силы и меняя тактику. Однако Силы обороны успешно удерживают город и срывают планы противника.

Так, 9 января стало известно об успешной операции 79 ОДШБр 7 корпуса ШР ДШВ. Украинские воины обнаружили, что противник скрывался в укрытии на территории фермерского хозяйства. Именно там россияне планировали сосредоточить свои силы для дальнейших ударов по украинской логистике и проведения диверсий в тылу Сил обороны.

По информации 7 корпуса ШР ДШВ, несколько вражеских групп длительное время использовали для маскировки инженерные коммуникации объекта – фекальные ямы.

После обнаружения, десантники успешно ликвидировали группу противника.

Какая ситуация сейчас в Мирнограде?

Сейчас ситуация в Мирнограде остается сложной. Россияне сосредоточили вокруг города более 10 подразделений и продолжают накапливать силы на южных и северо-восточных окраинах. Противник не оставляет попыток выявить слабые места украинской армии и постоянно ищет возможности для прорыва. Однако украинские военные продолжают удерживать город и уничтожать оккупантов.

В то же время по словам бойцов 7 корпуса, с начала 2026 оккупанты уменьшили количество открытых штурмов, зато усилили попытки инфильтрации в центральную часть населенного пункта.

По данным аналитиков DeepState по состоянию на 3 января оккупанты смогли продвинуться в Мирнограде, Покровске и Светлом в Донецкой области.