Прятались в фекальных ямах: десантники ликвидировали группу россиян вблизи Мирнограда
- Силы обороны Украины успешно останавливают попытки россиян прорваться в Мирноград, ликвидировав группы противника.
- Российские войска сосредоточили более 10 подразделений вокруг Мирнограда, пытаясь выявить слабые места украинской армии.
Враг непрерывно пытается захватить Мирноград на Покровском направлении. Впрочем Силы обороны успешно останавливают россиян, нанося сокрушительные удары.
Так бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады обнаружили и ликвидировали противника во время еще одной успешной операции. Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ, пишет 24 Канал.
Что известно об успешной операции Сил обороны?
Вражеские войска непрерывно пытаются прорваться в Мирноград, постоянно увеличивая свои силы и меняя тактику. Однако Силы обороны успешно удерживают город и срывают планы противника.
Так, 9 января стало известно об успешной операции 79 ОДШБр 7 корпуса ШР ДШВ. Украинские воины обнаружили, что противник скрывался в укрытии на территории фермерского хозяйства. Именно там россияне планировали сосредоточить свои силы для дальнейших ударов по украинской логистике и проведения диверсий в тылу Сил обороны.
По информации 7 корпуса ШР ДШВ, несколько вражеских групп длительное время использовали для маскировки инженерные коммуникации объекта – фекальные ямы.
После обнаружения, десантники успешно ликвидировали группу противника.
Какая ситуация сейчас в Мирнограде?
Сейчас ситуация в Мирнограде остается сложной. Россияне сосредоточили вокруг города более 10 подразделений и продолжают накапливать силы на южных и северо-восточных окраинах. Противник не оставляет попыток выявить слабые места украинской армии и постоянно ищет возможности для прорыва. Однако украинские военные продолжают удерживать город и уничтожать оккупантов.
В то же время по словам бойцов 7 корпуса, с начала 2026 оккупанты уменьшили количество открытых штурмов, зато усилили попытки инфильтрации в центральную часть населенного пункта.
По данным аналитиков DeepState по состоянию на 3 января оккупанты смогли продвинуться в Мирнограде, Покровске и Светлом в Донецкой области.