На сегодняшний день Украина защищает свободу Молдовы, – Санду

Президент Майя Санду заявила, что Украина защищает свободу Молдовы. По ее словам, риски для Молдовы остаются.

Об этом Санду сообщила в своем новом интервью. Президент также поблагодарила Украину.

Обратите внимание Санду осудила массированную атаку по Украине, но не упомянула о ракете в Молдове

Санду высказалась о защите свободы Молдовы

Украина сегодня защищает свою свободу, но она также защищает свободу Молдовы. Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если благодаря Украине сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной, есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдове,

– заявила президент Молдовы.

Составляющие гибридной войны – российская пропаганда, а также использование энергоресурсов в качестве оружия. По словам Санду, Газпром сократил поставки газа в Молдову на 60%, несмотря на контракт и предусмотренную в нем высокую цену, которую платит Кишинев.

"Мы видим, что коррумпированные группы в Молдове вместе с поддерживаемыми Россией пророссийскими политическими силами организовали протесты с целью дестабилизации ситуации. Но как бы трудно ни было, мы должны находить решение", – отметила Санду.

Президент добавила, что молдаване боролись за демократию на протяжении многих лет. Таким образом, Молдова продолжает оставаться "хрупкой демократией", и их цель – укрепление демократических институтов и процессов.

Молдова имеет последствия российских ракетных атак