Ситуация может быть еще сложнее: Кличко призвал киевлян сделать запас еды или уехать из города

Киев определил в каждом районе города опорные пункты обогрева (несокрушимости). В них, в случае необходимости, сможет оставаться ночевать большое количество людей.

Однако, по возможности, киевлян призывают выехать из города. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Смотрите также Еще тысячи многоэтажек Киева до сих пор без отопления: ночью тепло вернули в более 200 домов

Что сказал Кличко о ситуации в Киеве?

По словам Кличко, в пунктах несокрушимости обустроят места для ночлега, обеспечат их устройствами обогрева (мобильными котельными), питанием и средствами гигиены.

Столица, в связи с очень сложной ситуацией в энергетике и пониманием, что враг, с большой вероятностью, продолжит атаковать критическую инфраструктуру города и страны, готовится к реагированию на различные сценарии развития событий.

К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация крайне сложная, и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их,

– написал Кличко.

Он также призвал работодателей организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на дистанционную работу.

По словам мэра Киева, в каждом районе города первое звено реагирования, которое оперативно собирает информацию, организует работу на месте в координации с городским штабом, – это районная госадминистрация.

Именно поэтому районы на местах сейчас должны сосредоточиться на сложных, но жизненно важных для людей вопросах, которые власть решает совместно. Сейчас планы и алгоритмы действий в различных возможных ситуациях обсуждают на штабе с главами районов.

23 января все городские службы, департаменты КГГА работают 24/7, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в условиях чрезвычайной ситуации. Круглосуточно продолжают работать коммунальщики, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами. Работают больницы и социальные учреждения.

Кличко призвал всех работать слаженно и выразил уверенность в том, что украинцы выстоят.

Коротко о ситуации в энергетике