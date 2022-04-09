"Ситуация может ухудшаться": тысячи людей выезжают из некоторых районов Харьковщины

Оккупанты обстреливают жилые районы Харькова и гражданскую инфраструктуру области. Учитывая это, из Барвенковского района Харьковщины эвакуируются тысячи человек.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка, которая находится в Харькове.

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Как отметила журналистка, местные власти призвали людей также эвакуироваться самостоятельно, если есть такая возможность.

Многие тысячи людей выезжают из этого района (Барвенковского– 24 канал). Все понимают, что там ситуация будет только ухудшаться,

– отметила корреспондентка.

Следует заметить, что в рамках эвакуации мирного населения в Харьковской области из города Лозовая выехали уже примерно 15 тысяч человек. Там остаются еще около 50 тысяч человек.

Укрзализныця обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 9 апреля.

Корреспондентка рассказала о ситуации в Харьковской области: смотрите видео