В американском Институте изучения войны считают, что логика украинских сил заключается в том, чтобы дождаться прибытия военной помощи от США. Генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что западные партнеры и, в частности ISW, не всегда глубоко владеют ситуацией на поле боя.
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Выполняем одну из важных функций
Действия ВСУ продиктованы ситуацией на фронте и преследуют определенные цели.
Мы занимаем более выгодные позиции. Враг считает, что продвинулся. В то же время мы отошли на те позиции, где можем мощно держать наши укрепрайоны, которые построили недавно,
– объяснил генерал армии в отставке.
Кроме того, за последнюю неделю существенно увеличились потери врага, ежедневно погибает 1000 – 1250 и более оккупантов.
Даже если россияне где-то и продвинулись, заметил он, а украинские силы отошли в укрепрайоны, это показывает, что ВСУ выполняют одну из важных функций – ликвидируют резервы врага.
"Авдеевское направление пока не является критическим. Сейчас происходят переменные успехи, мы проводим контрудары из разных секторов. Авдеевский сектор сейчас держим, даже на тех позициях, которые сегодня заняли", – подчеркнул Николай Маломуж.
Что происходит в Авдеевке: смотрите на карте
Больше о ситуации на Авдеевском направлении
В американском Институте изучения войны сообщают, что россияне 4 мая продвинулись вблизи Авдеевки в сторону Архангельского. Это означает, что они также вероятно взяли под контроль населенные пункты Керамик и Новокалиново.
В ISW объясняют логику действий ВСУ тем, что не имея достаточно ресурсов и ожидая помощи от США, они "обменяли пространство на время".
В то же время оккупанты возможно хотят попытаться воспользоваться ограниченным временным окном, пока Украине не поступила поддержка, чтобы осуществить наступательные операции. Аналитики ISW также считают, что конечная цель россиян на этом направлении не понятна.
- Ранее в Институте изучения войны отмечали, что россияне могут начать движение на север Авдеевки по направлению Торецка. Это нужно оккупационной армии, чтобы усилиться в районе Часового Яра. Этот город остается очень важным для них, ведь может стать плацдармом для начала наступления на Дружковку и Константиновку. Поэтому враг может замедлить атаки рядом с Авдеевкой и восстановить активность у Часового Яра.