Россияне уже устали там погибать, ищут другие "щели", - Гайдай об одном из направлений
Ситуация на Белогоровском направлении абсолютно стабильна. Украинские военные мужественно держат оборону, а все попытки врага идти в наступление там терпят поражение.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что может об этом утверждать, потому что видел ситуацию своими глазами и общался с военными-защитниками.
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Россияне ищут "щель"
Сергей Гайдай утверждает, что попытки наступления продолжаются. Впрочем, какими бы средствами враг не пытался обстреливать и сколько сил не бросал – ничего не получается.
Иногда они пытаются найти какую-то "щель" справа или слева, чтобы только не идти на Белогоровку, потому что они уже просто устали там гибнуть,
– добавил бывший глава Луганской ОВА.
Сергей Гайдай о ходе боевых действий в Луганской области: смотреть видео
Помощь для военных
Хотя ситуация на Белогоровском направлении контролируемая, украинские военные нуждаются в помощи. По словам Сергея Гайдая, они получили некоторые "подарки", которые точно пойдут не на пользу оккупантам.
"Мы привезли им все необходимое для того, чтобы им лучше было обнаруживать и уничтожать врага", – подтвердил он.
Луганщина: последние события
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- Работники ФСБ на временно оккупированных территориях Луганской области массово открывают уголовные производства, обвиняя местных жителей в "сотрудничестве с СБУ". Это связано с необходимостью давать "правильные" отчеты.
- Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Луганске россияне обустроили казарму в местной больнице. Вероятно, чтобы обезопасить военных от поражений ВСУ.