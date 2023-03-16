Россияне уже устали там погибать, ищут другие "щели", - Гайдай об одном из направлений

Ситуация на Белогоровском направлении абсолютно стабильна. Украинские военные мужественно держат оборону, а все попытки врага идти в наступление там терпят поражение.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что может об этом утверждать, потому что видел ситуацию своими глазами и общался с военными-защитниками.

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Россияне ищут "щель"

Сергей Гайдай утверждает, что попытки наступления продолжаются. Впрочем, какими бы средствами враг не пытался обстреливать и сколько сил не бросал – ничего не получается.

Иногда они пытаются найти какую-то "щель" справа или слева, чтобы только не идти на Белогоровку, потому что они уже просто устали там гибнуть,

– добавил бывший глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай о ходе боевых действий в Луганской области: смотреть видео

Помощь для военных

Хотя ситуация на Белогоровском направлении контролируемая, украинские военные нуждаются в помощи. По словам Сергея Гайдая, они получили некоторые "подарки", которые точно пойдут не на пользу оккупантам.

"Мы привезли им все необходимое для того, чтобы им лучше было обнаруживать и уничтожать врага", – подтвердил он.

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