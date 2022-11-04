В Беларуси заметили много российских палаток с военными: спутниковые фото

На полигонах Беларуси появилось множество палаток. Там образовали несколько палаточных городков, в которых живут российские оккупанты, и полевой госпиталь.

Кроме российских самолетов МиГ-31К и контейнеров, где могут хранить ракеты "Кинжал", в Беларуси появились палатки с российскими военными.

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Где разместились оккупанты

Большое количество военных палаток и техники видно на 230 общевойсковом полигоне Обуз-Лесновском под Барановичами Брестской области. По данным журналистов, военные и техника стали прибывать на полигон от 16 октября. Спутниковые снимки "Planet Labs" сделали 31 октября.

На снимке можно увидеть два палаточных городка. Размеры большего – 150×220 метров, что больше 2 футбольных полей. Рядом поменьше палаточный, размером 90×90 метров.

Всего оккупанты доставили на полигон не менее 150 палаток. Возле них около 200 единиц военной техники, преимущественно грузовика. К северу от лагеря разместили полевой госпиталь размером с футбольное поле – 100 на 80 метров.

В северной части учебного центра не менее 40 палаток общей площадью 100 на 60 метров.

Еще один палаточный лагерь размером 50 на 160 метров, где не менее 35 военных палаток, был разложен на военном полигоне Репища под Осиповичами (Могилевская область). Рядом находится стоянка для техники (150 на 150 метров), а на ней грузовики и несколько машин, похожих на гаубицы.

Палатки и военная техника в Беларуси:

Сколько белорусам нужно готовиться к вероятному наступлению

Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин считает, что говорить о возможности повторного наступления на Украину со стороны Беларуси можно в случае усиления группировки их войск до 50 – 70 тысяч солдат. Сейчас там нет такого количества живой силы.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказывал, что для наступления на Киев из Беларуси оккупантам нужно более 2 недель перебрасывать туда войска.

В Генштабе считают, что наступление из Беларуси может происходить не ранее чем через 2-3 месяца. Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский убежден, что если это и произойдет, то для врага такие действия закончатся позорным поражением.

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